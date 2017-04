Partido Verde promete mejorar red de drenaje

Torreón, Coahuila

Mauricio Treviño Valdez, candidato del Partido Verde para ocupar la diputación local por el distrito X, reconoce los avances en materia de seguridad que se registran en el municipio de Torreón, en contraparte señala que es el agua y drenaje lo que habría que reforzar en colonias del suroriente.

"Quiero hacer algo diferente en la forma de hacer política. Tenemos que cambiar varias cosas, contribuir a la mejora de las condiciones en las que viven los residentes de este distrito".



Se define como un aspirante ciudadano que nunca ha ocupado un cargo público, no ha vivido del erario pero que además, no tiene "cola que le pisen", pasado oscuro ni sorpresas en el baúl.

"Hasta el momento, lo que nos dicen los ciudadanos es que sí hay agua pero que por ciertas horas se va. También somos conscientes de que la misma ciudadanía contribuye a que los drenajes se encuentren colapsados por eso es que me dedicaré a enviar el mensaje a mis representados en caso de que me favorezca el voto ciudadano", afirma.

El distrito X abarca desde la empresa Cemex hasta el Cerro del Cristo de las Noas lo comprenden 60 colonias entre ellas las Luisas, la Merced, Braulio, Eduardo Guerra, Lucio Blanco, Dalias en donde se tiene que tocar puertas.

"Yo no voy a hacer promesas que no pueda cumplir. Es un hecho de si la colonia en la que resido que es mi distrito mejora, también el beneficio me alcanza a mi y a mi familia por eso quiero una diputación, para trabajar por la Región", afirma.

Si bien falta mucho por hacer en el tema de la seguridad, este ha tenido una evolución favorable en lo que se refiere a obras, se han realizado varias y de importancia como Línea Verde, Metrobús que está en proceso al igual que el Teleférico.





LMG