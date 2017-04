PRI sin notificar a Humberto Moreira sobre expulsión

Saltillo, Coahuila

El Fundador y Consejero Político del Partido Joven (PJ), Édgar Puente, aseguró que el CEN del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no le ha notificado a Humberto Moreira sobre el proceso de expulsión que se le inició.

"Oficialmente no ha sido notificado, por lo tanto los términos por ley empiezan a correr el siguiente día que lo sea".



Comentó que hasta este martes, el ex gobernador del Estado no ha tenido conocimiento o notificación oficial sobre la suspensión de sus derechos políticos, por lo que "el Profesor" no puede iniciar ninguna acción al respecto.

"Él sigue siendo priísta, es candidato de una coalición en la cual estamos incluidos nosotros (PJ) al igual que otros 6 partidos, él no ha sido notificado hasta este momento por lo cual sigue siendo priista", expuso.

"Oficialmente no ha sido notificado, por lo tanto los términos por ley empiezan a correr el siguiente día que lo sea, entonces él tendría 4 días para defenderse según la ley electoral, para presentarse ante un tribunal después de alguna suspensión de sus derechos de carácter político electoral al interior de su partido", detalló.

Enfocados en la campaña

Puente Sánchez aseguró que el "Profe" Humberto está concentrado en la campaña política para obtener votos a favor del Partido Joven y de la coalición con el PRI a la Gubernatura de Coahuila.

"En estos 10 días de campaña llevamos recorridos 19 municipios, donde el "Profe" Humberto ha sido recibido con una aceptación increíble, en Madero nuestro candidato logró reunir 8 mil personas, en Acuña fue recibido por 800 personas", comentó.

En este sentido, expuso que el Partido Joven está convencido en que las elecciones se ganan con los votos en las casillas, por lo que tienen que recorrer los municipios, los barrios, los ejidos y no en eventos masivos en restaurantes o clubes sociales.

Por lo que su campaña se basa en tocar puertas casa por casa, en los lugares o comunidades más alejadas.

"No estamos desviándonos en juicios internos ni en cuestiones de ese tipo, estamos en campaña electoral, en ejidos donde estamos tocando puertas".





Expuso que aunque desconoce si se les ha invitado a participar en actos proselitistas del candidato a gobernador de la Coalición por un Coahuila Seguro, que encabeza el PRI y a la que pertenece el PJ, sus actividades están enfocadas a una campaña más cercana a la gente.

"Creo que si nuestras agendas nos empatan, nosotros ojalá pudiéramos estar ahí (con el PRI), no sabemos si nos han invitado, la verdad es que andamos en los ejidos y no hay señal en la mayoría de ellos, quizás los actores políticos que ven en los actos del PRI se la pasan aquí nada más en el café y nosotros andamos tocando puertas", concluyó.

JFR