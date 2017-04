De ganar, desempolvaré caso de megadeuda: Anaya

Saltillo, Coahuila

El candidato de la Coalición Alianza Ciudadana a la gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, dijo que de ganar las elecciones desempolvará las denuncias por la megadeuda.

"Hemos puesto nueve denuncias y las voy a revivir, tenemos todos los elementos. No es justo que el ex tesorero Javier Villarreal haya confesado que nos robó más de 30 mdd y que le hayan quitado esos bienes en Estados Unidos".

Negó que en su momento el gobierno federal, que era de extracción panista, no haya hecho lo necesario en la investigación del ilícito.

"En cada municipio falta equipo o medicinas. Nos comprometemos a invertir 250 mdp adicionales para que no falten los tratamientos".





"No hay que confundir. El Secretario de Hacienda no autoriza la deuda, eso lo hace el Congreso del Estado, el cual era priista". Reclamó el hecho de que en Coahuila no haya nadie enjuiciado por esos delitos.

Anaya Llamas recorrió este domingo por la mañana, la vía recreativa de Saltillo para hacer propaganda de sus propuestas e hizo un balance de su primera semana de campaña.

Añadió que a partir de este lunes revelará sus propuestas en materia de seguridad pública. "Vamos a empezar con el tema de seguridad y día a día delinearemos una propuesta para hacer de Coahuila uno de los lugares más seguros del país".

Al responder los cuestionamiento de la prensa, el candidato volvió a decir que la información difundida sobre una propiedad millonaria representa las mismas acciones del PRI.

"Deberíamos preguntarle a Riquelme o Moreira quién fue el constructor que les pagó su casa. Eso mismo intentaron en otros estados y es el mismo estilo del PRI desesperado", concluyó.





rcm