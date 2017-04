Estamos a 56 días del cambio en Coahuila: Memo Anaya

Torreón, Coahuila

El candidato a la gubernatura de Coahuila por Acción Nacional en coalición con PES, PPC y UDC, Guillermo Anaya Llamas, llevó a cabo la noche de ayer un mitin de campaña al exterior del Hospital General de la ciudad de Matamoros, Coahuila.

TE RECOMENDAMOS: Anaya quiere más debates entre candidatos a gobernador

Se repartieron playeras, banderolas, abanicos, y demás artículos para los asistentes. Junto con Anaya también estuvo su esposa y sus dos hijos.

Al comenzar su plática a los simpatizantes, les dijo que se armaría un gran equipo en toda La Laguna para lograr arribar a este cargo de elección popular.

Indicó que ya comenzaron los ataques contra su persona y los candidatos del cambio, y que comenzarán las campañas negras y ataques contra ellos, con lo que van a tratar de confundir a todos.





Junto a ellos también Bernardo González, presidente del PAN en Coahuila. Además, destacó que el equipo sería en conjunto con los diputados de la coalición, presentes Marcelo Torres que va por el octavo en Torreón y a Alfredo Vázquez que contiende por Matamoros.

Sin embargo destacó sobre todo la alianza ciudadana con los partidos que se sumaron al proyecto panista.

“Estamos a 56 días del cambio en Coahuila. Le vamos a decir a la gente que ya no más endeudamiento, que ya no queremos seguir sumidos en la pobreza y la necesidad, que ya no queremos que nuestros hijos tengan temor de salir a la calle, sino que queremos espacios de seguridad y de libertad”.

Dijo que “Moreira y su achichincle Riquelme dicen que van a resolver los problemas. Han tenido 84 años y no los han podido resolver. Estos últimos doce años han sido los peores de Coahuila, la vergüenza de Coahuila".

"En 56 días los vamos a echar de Coahuila al PRI, a Moreira y a Riquelme. Ellos son el problema”. Invitó a la gente a no tener miedo porque son más los que quieren libertad y justicia.

Y señaló que va a encarcelar a los Moreira y los corruptos y que hará que se devuelva lo robado. Concluyó que una de sus prioridades, es la salud de todos los coahuilenses.





rcm