IEC olvidó preguntar apodos a independientes

Saltillo, Coahuila

Luego de que este lunes el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobara que en las boletas aparezcan los sobrenombres o apodos de los candidatos a los cargos de elección popular, el abanderado independiente a la alcaldía de Saltillo, Alfonso Danao de la Peña Villarreal, presentó una queja, pues no se le avisó que podía poner su apodo en la boleta.

En Sesión Extraordinaria del Consejo General, se resolvió que en la boleta electoral aparecerá el nombre completo de los candidatos con sus dos apellidos, sin embargo, pueden solicitar omitir uno de los nombres, así también podrán aparecer sobrenombres a solicitud de los partidos o candidatos.

"Ahorita representantes de partidos y consejeros ya van a México, hubo ayer una sesión a la que no nos invitaron y donde se iba a tratar este tema".



Sin embargo, a decir del candidato Alfonso Danao, no se les informó sobre la sesión en la que este asunto sería tratado, considerando que es un tema de interés para los independientes, particularmente para él, quien ha manejado su publicidad en redes sociales con su apodo "Poncho" Danao.

"El instituto no nos avisó, quiero yo pensar que fue por un descuido y no por mala fe, la verdad están siendo violados nuestros derechos, nos sentimos agraviados con esto que está pasando, que no nos tomaran en cuenta", dijo.

"Incluso ahorita representantes de partidos y consejeros ya van a México, hubo ayer una sesión a la que no nos invitaron y donde se iba a tratar este tema, yo creo que es evidente que es un tema que nos interesaba y debimos ser avisados", agregó.

Expuso además que en la sesión de ayer se aprobó la manera en la que aparecerán los nombres y apodos en las boletas electorales, por lo que se inconformará ante el Tribunal Electoral, si el IEC no atiende la queja que se dejó en las oficinas de este órgano.

Partido Joven usará "El Profe" como apodo para candidatos

La presidenta del Consejo General del IEC, Gabriela María de León Farías, indicó que el Partido Joven (PJ) solicitó que para sus candidatos se utilice el sobrenombre "El Profe" en la boleta electoral, mientras que para las candidatas se usará el sobrenombre "La Maestra", a lo que tienen derecho de acuerdo d la Ley Electoral de Coahuila.

Asimismo se informó que el tiempo para solicitar al Instituto sobre los sobrenombres que aparecerán en la boleta venció la noche del lunes, toda vez que la producción de las boletas iniciará este martes.

Independientes en desventaja

Alfonso Danao de la Peña Villarreal, consideró además que los candidatos independientes se encuentran en desventaja e inequidad con relación a los partidos políticos, pues el presupuesto que se les asignó no les permite igualdad de condiciones contra el que reciben los partidos.

"No es justo que se reparta por igual entre los candidatos a presidente municipal, hay municipios donde te registras con 25 firmas, en Saltillo ocupas casi 8 mil y vinieron a tocar los mismos 36 mil pesos a municipios por igual", expuso.

"Es desproporcional, 36 mil pesos, mientras a partidos como el PRI (Partido Revolucionario Institucional) le dan casi 22 millones de pesos", agregó.

JFR