CTM y sindicatos se unen a Guerrero

Piedras Negras, Coahuila

Ayer, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y organizaciones Sindicales hicieron público su respaldo y apoyo a Javier Guerrero, Candidato Independiente al Gobierno de Coahuila.

Clase política, ex alcaldes, ex diputados, ex regidores, así como la clase trabajadora representada además por los líderes de las organizaciones sindicales de Piedras Negras y la Región Norte dieron su total respaldo al candidato independiente.

"En Coahuila el PRI está ciego, esta mudo, está secuestrado y no han tomado en cuenta a las organizaciones sindicales de Piedras Negras".





"Por eso hemos tomado las decisión de no votar por los candidatos del PRI en la elección 20017", afirmó Leocadio Hernández, quien agregó que Javier Guerrero, es el único que está cerca de la clase trabajadora y vino a establecer compromisos con ellos.

En Piedras Negras, en una nutrida reunión ante cientos de trabajadores, líderes de esta confederación y de otras organizaciones sindicales como SUTERM afirmaron su total respaldo al Candidato Independiente, por ser la mejor opción y porque confían en que solo él podrá regresar a la base trabajadora de Coahuila las condiciones de vida de dignidad que sus familias requieren

Javier Guerrero en su intervención afirmó "me comprometo a luchar con ustedes para mejorar sus condiciones de vida, de representarlos y defenderlos ante las injusticias, a demandar, a exigir mejores condiciones para que todos tengan una vida digna".

