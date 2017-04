Denuncia prueba temor del PRI: Bernardo González

Saltillo, Coahuila

Bernardo González, dirigente del Partido Acción Nacional en Coahuila, señaló que las declaraciones de David Aguillón, ex secretario de gobierno del prófugo ex gobernador, Jorge Torres López, "prueban su temor al ver que la campaña de su candidato, Riquelme no está levantando".

Añadió que el PRI carece de calidad moral cuando durante más de 84 años han lucrado electoralmente con el hambre y la pobreza.



Indicó que la elección el próximo 4 de junio, mandará una señal muy clara al país de que "en Coahuila se acabaron los 12 años de cacicazgo, corrupción e inseguridad que lastimaron al estado".

El Presidente del PAN manifestó que, "la sarta de mentiras del también ex director de prensa de Humberto Moreira, tienen un alto grado de cinismo político, ya que esta estrategia de difamación la hacen para cubrir los desvíos realizados por el Gobierno Estatal, para favorecer a Miguel Riquelme".

Finalmente, el líder de Acción Nacional en Coahuila recordó que ya existe una denuncia contra Miguel Riquelme, ante el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres para uso electoral.





