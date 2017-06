"Ricardo Anaya se aprovecha de cadáver político de Memo"

Saltillo, Coahuila

"Ricardo Anaya está aprovechando el 'cadáver político' de Guillermo Anaya para pasearlo porque quiere ser presidente del país, aún sabiendo que perdieron la elección", opinó el gobernador Rubén Moreira Valdez, sobre la impugnación que ha hecho el Acción Nacional a los comicios del 4 de junio.

“Quién sabe cuántos compromisos habrán hecho y hoy no se quieren echar para atrás, Ricardo Anaya se fue a cuarto lugar en Edomex, en Nayarit no era su candidato y con nosotros perdió”, agregó.

Consideró que el 'gran perdedor' debe tener compromisos que no puede 'echar para atrás' por lo que intentan engañar a la gente con un fraude electoral que no existe.

RMV señaló que no se puede afirmar que hubo fraude electoral sin antes conocer la resolución de los Tribunales Electorales.



“Esta es una discusión entre políticos, el señor Ricardo Anaya no se ha querido ir de la presidencia del PAN, ese es todo el tema, no se quiere ir, perdió, es el gran derrotado y agarró de pretexto a Memo, quien tiene las actas, sabe que perdió”.

También dijo que si hay dudas sobre los resultados, que muestren las actas de escrutinio y cómputo con las que los representantes se quedan después del conteo de los votos, "sin embargo los panistas no han querido presentar las actas".

“¿Dónde están las actas?, cuando le preguntan a ellos por el número de votos que sacaron no lo saben. O tienen las actas y no les favorecen, o no tenían actas, pero no las quieren mostrar”, cuestionó.

Finalmente, el gobernador coahuilense calificó al consultor político del PAN, el español Antonio Solá, como un perdedor, “Solá es un 'loser', donde ha estado ha perdido", finalizó.





rcm