PAN desmiente pago a representantes de casilla

Saltillo, Coahuila

El Diputado del Partido Acción Nacional, Jesús de León Tello, aseveró que es mentira que el blanquiazul haya pagado a los representantes de casilla el día de la jornada electoral.

Expuso que esos criterios "se le caerán" al Instituto Nacional Electoral (INE), acusando al órgano electoral de crear una cortina de humo para beneficiar al Revolucionario Institucional (PRI).

El legislador aseguró que Acción Nacional nunca hizo un pago a representantes de casilla, toda vez que son voluntarios quienes hacen está función en la jornada electoral, por lo que no se puede contabilizar, por ende, indicó que el PAN no rebasó los topes de gastos de campaña.

"Eso se va a caer, es una cortina de humo, es una estrategia de Lorenzo Córdova y sus consejeros para lavarse la cara de las "burradas" que cometieron y no se lo vamos a permitir".



Sin embargo, insistió en que quien sí rebasó los topes de gastos de campaña es el tricolor y en este sentido, precisó que la elección de gobernador en Coahuila se tiene que anular.

"Quien rebasó los topes de gastos de campaña y no por el pago de representantes de casilla, sino por no haber reportado, por ejemplo, gastos a través de las redes sociales, facebook, al no haber reportado cierres de campaña, espectaculares, bardas y una serie de eventos que llevó a cabo el candidato del PRI", dijo.

"Lo tenemos documentado en una queja que está presentada, esos son los fundamentos por los cuales rebasó los topes de campaña el candidato del PRI y tendrá que anularse la elección, creo que ya a todo mundo le queda claro", agregó.

En este sentido comentó que INE no ha querido resolver esta queja por el rebase de tope de gastos de campaña del PRI, subrayando que este órgano no puede "lavarse la cara" por sus irregularidades, omisiones y arbitrariedades en el manejo de la elección acusando a los dos partidos.

Subrayó que el criterio del INE por el que se está considerando el rebase de topes de gastos está equivocado, pues la presunción de que todos en Coahuila pagaron a representantes de casilla es falso, por lo que será el órgano el que deba probar que se pagó a los representantes.

JFR