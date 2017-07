Canacintra califica de ‘irónico’ gasto del INE y posible anulación

Torreón, Coahuila

Mario Lozoya Díaz Vélez, vicepresidente nacional de Canacintra, declaró que resulta "irónico", que las instancias electorales realicen un derroche en inversión para llevar a cabo las elecciones en México, para que al final de cuentas, tengan que ser anuladas por acciones irregulares de los partidos políticos.

Calificó que sería "histórico" el hecho de que los candidatos de los principales partidos políticos no puedan volver a participar en la contienda, de darse la anulación por superar los topes en los gastos de campaña.

“Lo que se tiene que observar por parte de la Comisión de Fiscalización, es la evaluación de precios máximos y mínimos en la contratación de la propaganda".



"Hay que esperar que se dé la resolución del Tribunal Federal Electoral y luego el resultado de las posibles impugnaciones de los partidos políticos. De darse, el camino aún será largo, ya que es posible que se empaten con el 2018, siguiendo todo el proceso".

De acuerdo al INE, en el estado de Coahuila se invirtieron más de 434 millones de pesos en las elecciones, considerando ayuntamientos, diputaciones y gobernador.

“Es mucho el dinero lo que costaron las elecciones para que terminen en esto; es irónico todo lo que se le invierte para que las cosas no salgan como deberían, no tanto por el actuar de los institutos electorales, sino por el actuar de los partidos políticos y el exceso de gastos, un derroche de recursos en todos los partidos participantes: por lo que sería histórico el hecho que no competirán ambos candidatos de darse la anulación de estas elecciones”, reiteró.

La postura del CLIP

Por su parte, Juan Antonio Sifuentes, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), indicó que se está siguiendo el curso legal que se tienen que dar, por medio de la Comisión de Fiscalización del INE, quien tiene que realizar los dictámenes necesarios para ver el tema de los gastos.

“En el caso de las irregularidades que se pudieran haber dado en los trabajos del INE, se está aún evaluando esto, y no se podrá saber algo real hasta el próximo fin de semana que se reúna el consejo general, con las aportaciones de la Comisión de Fiscalización así como otras instancias, se tomará una decisión correspondiente, o llegar incluso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Mencionó que el análisis realizado por el INE es a todos los partidos políticos independientemente del lugar en que hayan quedado.

“Lo que se tiene que observar por parte de la Comisión de Fiscalización, es la evaluación de precios máximos y mínimos en la contratación de la propaganda, para poder determinar en su escrutinio los costos reales en los gastos de campaña”, finalizó.

