PRI no ve estrategia económica en Torreón

Torreón, Coahuila

Los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ven una competencia cerrada en el plano local para el próximo primero de julio.

"La encuesta más importante es la del día de la elección y nadie la tiene asegurada. Vemos una competencia cerrada y el principal reto es recuperar la confianza de la gente", reconoció en rueda de prensa Verónica Martínez, aspirante al Senado de la República.



Presentaron sus propuestas en el plano de desarrollo rural.



"Hay que buscar traer más incentivos y fortalecer nuestra dirección de Desarrollo Rural. Trabajaremos de la mano con la CNC (Comisión Nacional Campesina) y vamos a incentivar la exportación a través del área de Desarrollo Económico", dijo José Antonio Gutiérrez Jardón, candidato a la alcaldía de Torreón.



Indicó que el municipio tiene los medios para contribuir a fomentar la venta de productos locales en otros países de Centroamérica, Sudamérica, Euopa y Asia.



"Desde hace algunos años hemos exportado productos a China como la nuez y tenemos que buscar como llevar más".



La candidata al Senado de la República, Verónica Martínez presentó las 10 propuestas que respaldará desde el Poder Legislativo para fortalecer el campo.



Entre las acciones figura la creación de ventanillas únicas, reestructurar depenencias para disminuir trámites para apoyos, incrementar programas actuales e implementar otros como un seguro de daños por contingencias. También dar mayor peso al tema del agua.



Gutiérrez Jardón criticó a la administración municipal actual, pues no ve un plan de desarrollo en materia económica.

"Me preocupa que los indicadores de empleo que teníamos cambiaran y no podemos escatimar en eso. No veo una estrategia clara en el tema de desarrollo económico".



Dijo que su plan de gobierno de ganar las elecciones será la creación de 25 mil empleos.