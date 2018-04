Busca Clouthier convencer sobre plataforma de AMLO

Saltillo, Coahuila

La coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, visitó Saltillo para reunirse con bases de su partido, Morena, y sectores de la población, a fin de realizar las llamadas Jornadas Informativas Ciudadanas.

Calificó de dispareja la cancha de la elección ante la aprobación de la candidatura presidencial del "Bronco", pese a las irregularidades en las que incurrió.

"Aquí hay que poner lo peligroso de que una institución como el Trife haya hecho lo que hizo: reconocer que una persona pueda competir a pesar de hacer trampas del grado tal donde el 58 por ciento de las firmas que se recabaron son falsas o son amañadas", expuso.

"Creo que Coahuila es uno de los focos más rojos en cuanto a mapachería se refiere".



Indicó que en estos momentos el Trife tomó una decisión "que le duele al país", apuntó y dijo que se debe reconocer a quienes dentro del Tribunal se atrevieron a dar un voto diferenciado y "defender la verdad", y hacer lo mismo con aquellos que como en el caso de Coahuila y el Estado de México "se atrevieron a ser cómplices".

Sobre Jaime Rodríguez, el "Bronco", que estará presente en la boleta de la elección presidencial, citó cifras del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León en una encuesta realizada por el Centro de Investigación Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León con 2 mil 956 entrevistados, donde el 59 por ciento considera que el gobernador con licencia no es honesto, 62 por ciento dice que no es capaz, 66 por ciento señaló que no cumple sus promesas , 59 por ciento considera que no toma decisiones para el bienestar de la comunidad y 63 por ciento de los entrevistados no aprueban su desempeño, "yo digo que la gente ya habló".

Indicó que su visita a Coahuila tuvo como objetivo buscar votos y convencer sobre la plataforma que ofrece Andrés Manuel López Obrador a fin de aclarar la campaña que se maneja a nivel nacional en su contra.

Incluso presentó una contraparte que ya empieza a masificarse en el país como respuesta al intento de infundir miedo hacia Andrés Manuel, donde usando los mismos mensajes del Partido Revolucionario Institucional se altera el contenido, para señalar que los ciudadanos de quien tienen miedo, es precisamente de dicho partido.

Clouthier apuntó que además se está invitando a la sociedad "a que cuide su voto, a que vigile su voto, a que cuente su voto y a que se asegure que su voto llega al lugar donde tiene que llegar para ser contado de la manera correcta, creo que Coahuila es uno de los focos más rojos en cuanto a mapachería se refiere".

Benjamín Castro, Consejero Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional en Coahuila, expresó que el problema de México son los últimos gobiernos neoliberales que terminaron la economía local y esto fue parte de la exposición que se presentó a militantes de Morena, microempresarios y representantes de organizaciones civiles.