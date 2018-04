"El debate nos mostró a los candidatos tal y como somos"

Saltillo, Coahuila

En el pasado debate vi a un José Antonio Meade más agresivo, ¿Es la realidad?

Yo creo que el debate implica contraste y nos enseñó a los candidatos tal y como somos. Creo que nos enseñó a un Andrés Manuel, que ya refleja en sus ideas y su actitud una falta de disposición al diálogo y de la capacidad de defender sus ideas. Al mismo tiempo yo creo que acreditó, de este lado, ideas propuestas y capacidad de defenderse.

Usted se auto nombró como un candidato con las mejores propuestas y que ninguno de los otros le había hecho un señalamiento de corrupción e impunidad.

Así es y para mí es muy importante pues así fui educado en valores, así he buscado crecer con mi trayectoria y creo que eso me acredita hoy con legitimidad para pedir que se me tenga confianza.

Soy una gente cuyo trabajo ha sido auditado, cuya vida ha sido revisada y que se me ha encontrado sin participar en un tema que genere escándalo. Eso me tiene contento, orgulloso y confiado.

Sin embargo usted abandera a un Partido que poca credibilidad tiene a lo largo del país, un partido desgastado naturalmente por el poder. ¿Era el momento de despegarse del Presidente Enrique Peña?

Yo creo que era momento de desmarcarse de los candidatos con los que voy a contender en la boleta con una coalición que invita a un ciudadano. El PRI - PVEM y PNA invitan a que los encabece, una gente honesta, preparada, capaz y con profundo amor a México.

Creo que el deslinde y el contraste es con quien estoy contendiendo y se dio la oportunidad de ese deslinde y ahí se aprecia a un candidato como AMLO que en un ejercicio sencillo como lo es el '3de3', no transparenta siquiera los tres departamentos que siguen estando a su nombre en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Es otro candidato que batalla por explicar sus propiedades inmobiliarias.

¿Tener departamentos implica ser corruptos o impunes?

Es que la '3de3' indica una regla muy sencilla, que transparentes frente a la ciudadanía cuáles son tus propiedades registradas. Si no las registras, pues mentiste. Lo que estoy diciendo es que un instrumento ciudadano donde uno debe transparentar patrimonio y si no declaras tres departamentos faltaste a la verdad.

Ricardo Anaya en una entrevista lo escuché decir que el PRI había quitado el dedo de la llaga a las naves industriales y al lavado de dinero como un aparato gubernamental que le habían creado.

Yo te pregunto, ¿El aparato gubernamental te obliga para mandar a tu familia a Atlanta y ahí vivir por arriba de lo que transparentas en el '3de3', constituye una asociación civil para construir un inmueble? ¿El aparato gubernamental te lleva, para cuando le vendes un predio a un amigo y luego te lo recompre con empresas fantasmas? Nada de eso te obliga a realizar el aparato gubernamental y todo eso es cierto.

No declarar tus bienes y tus movimientos financieros en el '3de3', ¿constituye un delito digno de perder credibilidad en el terreno de una elección presidencial?

Te puedo decir que sí. Es un ejercicio muy sencillo que además no pide la autoridad sino que es la sociedad civil quien pide que revelemos nuestro patrimonio. Si eso no lo haces, por lo tanto mentimos a la sociedad y a la ciudadanía.

Y en el otro caso, estamos en una operación que se involucra la venta de terrenos, empresas fantasmas y lavado de dinero, también abona a que pierdan credibilidad.

En el debate se habló también de las figuras como la revocación de mandato, el referéndum y la segunda vuelta, ¿qué opina José Antonio Meade?

La segunda vuelta creo que es una muy buena idea, sí le ayudaría al país con un pacto también donde se involucre y tenga impacto al poder legislativo. Respecto a la revocación de mandato cada dos años creo que la gente ya está cansada de que le invirtamos tanto dinero a los procesos electorales. Por el amor de Dios no nos metamos a un proceso electoral cada dos años.

Coincide o no con los puntos de vista de sus adversarios?

Los temas que se tocaron en el debate fue Seguridad, Corrupción y Democracia o inclusión, el combate a la pobreza. En materia de seguridad planteo que trabajemos en tres ejes: prevención, disuasión y combate a la impunidad. Lo que quiere decir en seguridad la parte preventiva, espacios públicos, la reconstrucción de las comunidades y los valores de familia.

En la parte de disuasión, policía y fuerzas armadas, evitar que llegue el dinero y las armas, todo lo que implica y fragancia. Pero la más importante a mi juicio es en la parte de que los actos tengan consecuencias.

En México sólo tres de cada cien delitos se resuelven, lo que quiere decir que aquí puedes violar la ley y esa violación queda impune. ¿Qué debemos hacer? Tres cosas: un Código Penal Único, por ejemplo en Coahuila y Nuevo León no definen de la misma manera un delito.

Queremos que sea un código penal único, por lo menos en los delitos que más nos lastiman y que tengan consigo violencia. No tiene sentido que nosotros definamos el castigo en función del lugar donde se realizó el delito.

Se define mucho la idea de los políticos de ingresar a las familias, de establecer las bases para que el crimen organizado no permee en las célula familiar, ¿cómo lo va a hacer?

Creo que hay que empezar desde la educación. Hay diferentes expresiones de violencia en México, la que tiene que ver con delincuencia organizada, la violencia selectiva que afecta a ministros de culto, de derechos humanos y comunicadores, así como la violencia de género, el cual es el mejor ejemplo donde falló intervención temprana en materia de valores y principios, tanto en el hogar, la calle y la escuela.

Usted visita Coahuila, uno de los dos estados junto con Durango que menos criminalidad tienen, pero hay 39 que están a punto de ebullición, ¿qué va a hacer?

En Coahuila los robos cayeron 46 por ciento, los homicidios como 70 y los secuestros el 47, eso acredita que hay algo que aprender de las experiencias estatales. También acredita que el fenómeno de violencia de ahora no es el mismo de 2011, no es la misma geografía ni las mismas causas, por eso enfatizo que el mismo crimen tenga el mismo castigo en todo México.



¿Existe en sus planes una negociación con criminales?

Me parece una muy mala idea. Previo al debate salió un video donde matan a unos policías en Guerrero, francamente espeluznante. ¿Cómo vamos a plantear como alternativa sentarnos a negociar y dialogar con esos criminales? Creo que eso va justo al contrario de lo que debemos hacer. Si nosotros logramos disuadir, prevenir, pero también castigar habrá una mucha mayor dinámica para recuperar la paz.

¿Habrá un momento en el que usted se desmarque de un personaje incómodo dentro de su trayecto?

Llevo 30 años desmarcado de todos, de cualquier personaje incómodo. En cada uno de los empeños que he tenido he sido un agente que no se le puede imputar omisión o algún ilícito en el que haya participado. Con cargo que se hizo en Secretaría de Hacienda, que yo encabecé, es que Duarte Padrés y Borges están en la cárcel.

¿Qué le dice a la gente de Coahuila? Que quiero hacer equipo con un estado grande, un estado que está creciendo, que tiene muchos retos, con un estado que tiene que estar comunicado, que quiere modernizar su carretera a Monterrey, corregir su infraestructura y salud.