Meade asegura que no habrá escándalos en su gobierno

Saltillo, Coahuila

José Antonio Meade, aseguró que en su administración no habrá escándalos de corrupción.



En conferencia de prensa, se dijo seguro de ser el candidato que resulte electo como Presidente de México, pese a que se encuentra en tercer lugar en las encuestas de preferencias, pero subrayó que ha sido el único que ha demostrado honestidad, tener un perfil limpio y preparado.



Indicó que no tuvo que explicar problemas con propiedades inmobiliarias por lo que no duda en que generará confianza y logrará obtener el voto de la ciudadanía, para resultar ganador en próximo primero de julio.



El candidato por la Coalición "Todos Por México", precisó que ha planteado que debe haber en cada Estado Ministerios Públicos totalmente autónomos no de consigna, por lo que será un Presidente que dará plena autoridad a estas instituciones, para que el combate a la corrupción sea efectivo.



Comprometiéndose además que la Secretaría de Hacienda será directamente responsable de hacer los procesos correspondientes, en todo lo que tenga que ver con recursos federales, en desvíos cometidos por los gobernadores.



"En mis gestión lo que habrá son Ministerios públicos autónomos, lo que habrá es transparencia, no habrá escándalos, no habrá moches, no habrá ligas, no habrá naves industriales, ni habrá una relación cercana", dijo.



Además reconoció que Coahuila es un estado que destaca en la diversidad de actividades productivas, que necesita mayor comunicación en el tema de infraestructura carretera, con retos en materia de agua y que tiene que preservar el tema de la seguridad.