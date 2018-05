Propone Jericó disminuir IEPS a productores de vino

Parras de la Fuente, Coahuila

El candidato de la coalición 'Todos por México' al Senado de Coahuila, Jericó Abramo Masso, se reunió con empresarios de la industria vitivinícola en Parras de la Fuente.

Dijo que uno de sus compromisos es apoyar a las diferentes industrias del estado para que sigan creciendo y a la vez generen más y mejores empleos.

Por lo que de ganar gestionará la disminución del IEPS a los productores vitivinícolas de todo el país.

Reiteró su compromiso por trabajar para que tanto productores, trabajadores, inversionistas, mujeres emprendedoras y sector juvenil puedan ver transformada su realidad y economía para mejor.

"Ustedes han sido detonadores económicos de Parras y han hecho que esta hermosa comunidad no se quede estancada en sólo el esquema de ser el atractivo de fin de semana, si no que dan empleo permanentemente al Pueblo Mágico en el tema rural, hotelero, turístico, vitivinícola, y a mí me toca buscar alternativas de crecimiento para que puedan potencializar sus capacidades económicas", afirmó Jericó.

Asimismo aseguró que es urgente tener beneficios fiscales en el tema vitivinícola de la región de Parras de la Fuente y del resto del estado, para poder potencializar la producción y sea aún más atractiva.

"Ahora tenemos que ver el tema del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el vino de mesa para que tenga una ventaja ante otro tipo de licores por medio de un incentivo fiscal y este es uno de mis compromisos ante los productores de Parras, del estado y del país".