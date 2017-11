INE abre convocatoria para consejeros en Edomex

Toluca

El Instituto Nacional Electoral (INE), convocó a los mexiquenses a participar como consejeros electorales distritales, con un salario bruto de 19 mil pesos mensuales y gastos de campo cubiertos. El principal requisito es que "amen a México" y no sean sólo "levanta manos", indicó el vocal ejecutivo en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez.

En entrevista puntualizó que no necesitan gente de tiempo completo, pero sí con disponibilidad para poder verificar que todos los trabajos que hagan las juntas distritales se apeguen estrictamente a lo que dice la ley, desde la revisión de los capacitadores y supervisores además de que los lugares donde instalarán las casillas cumplan con los requisitos.

También engloba un seguimiento el día de la elección, donde les toca el cómputo distrital de las tres contiendas y estar en la entrega de la constancia de triunfo; presidir las sesiones -que regularmente son manera mensual- para atender temas del calendario electoral. Los plazos para registrarse ya están abiertos y concluyen el 15 de noviembre. No requieren exclusivamente profesionistas, sino gente representativa de la comunidad, donde forzosamente tres integrantes deben ser hombres y tres mujeres.

El mínimo de edad son 18 años, no ser dirigente partidista y tampoco haber participado en más de tres comicios. Lo ideal, acotó, es tener tanto jóvenes como adultos mayores, gente de las etnias, entre otros sectores de la población que puedan dar cuenta de lo que se hace en el órgano y verifiquen en todo momento que se cumpla la norma.

Las únicas fechas que deben estar disponibles prácticamente las 24 horas del día son el 1 de julio y a partir del miércoles siguiente hasta que se termine el cómputo y entrega de constancias.

No hay examen, sólo se corrobora que cumplan lo solicitado, se ajustan al criterio de paridad y determinan quienes tienen el mejor perfil. A los electos se les da un curso de cinco días para que conozcan todas las funciones y obligaciones del Instituto, la jurisdicción y otros asuntos básicos, donde está la fiscalización, empadronamiento, entre otros.

Las requisitos, dijo Joaquín Rubio, van desde ser mexiquenses, no ser funcionarios públicos, estar inscritos en la lista nominal, y aunque la convocatoria no lo indica, realmente lo que requieren es gente que ame a México "no queremos consejeros nada más de sesión, que sólo lleguen a levantar la mano, queremos que efectivamente se inmiscuyan en el trabajo y sean el vínculo con la sociedad para que le digan qué está haciendo el INE".

Más que un perfil específico, abundó, lo que buscan es gente con mucho entusiasmo, muchas ganas de trabajar, para que esté transmitiendo cómo se hacen los procesos. Hay de todo, no se restringe a una profesión, incluso no es necesario tener una carrera.No se trata de ir a avalar nada más lo que sucede o ir a sesiones y cobrar. "No queremos ese tipo de funcionarios, queremos gente comprometida".

Ya empezaron a recibir las primeras peticiones. En otras ocasiones han tenido entre 5 mil y 6 mil aspirantes, pero necesitan 246 ciudadanos que puedan representar a los mexiquenses en la elección federal, donde serán elegidos 41 diputados federales, senadores y el presidente de la República.

