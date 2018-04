Zermeño vuelve apostar por alcaldía

Torreón, Coahuila

El alcalde Jorge Zermeño Infante se registró como candidato al mismo puesto para el próximo periodo de tres años.

El edil fue acompañado a las instalaciones del Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), por simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), funcionarios de su administración y los que conforman su plantilla actual en el Cabildo.

“El país se juega el futuro y el Torreón también. Espero un proceso muy participativo y que el ciudadano analice las distintas opciones tanto para presidente de la república, senadores y alcaldes”.

“Los problemas que hemos tenido no hacen mella, hay que enfrentarlos y solucionarlos. Estoy confiando en que podamos lograr entre todos una ciudad con mejores servicios y oportunidades”.



Pese a la ausencia de figuras emblemáticas del panismo local como Luis Fernando Salazar y Guillermo Anaya Llamas, Zermeño Infante dijo sentirse arropado por su partido y confiar en que ganará los comicios del próximo primero de julio.

Destacó que el proceso electoral que se vivirá el primero de julio será histórico por lo que implica en cuanto a la posibilidad de que muchos aspirantes a cargos de elección popular repitan en sus cargos.

“Es diferente porque en México se aprobó la reelección. Es un proceso nuevo, hay cientos de candidatos que por primera vez en Torreón y muchos municipios de Coahuila, hay la posibilidad de que los que estamos gobernando participemos”.

Afirmó que a lo largo de tres meses de su administración ha logrado “poner orden la casa y restablecer los servicios municipales en todos los rubros”.

El edil no quiso opinar de quienes también van a registrarse en los próximos días y agregó que “todavía no soy candidato y no sé ni quienes vayan a estar en la boleta”.

En la propuesta de plantilla de Zermeño Infante figuran, la primer síndico Mayela Ramírez Sordo y los regidores Ignacio García Castillo, Elizabeth Pérez Alemán, Thalía Peñaloza Vallejo, Esteban Soto Durán, Ana María Betancourt Favela, David Moreno Sáenz, Diana Valeria Hernández y Eduardo González Madero.

Adicionalmente y por reacomodos en la coalición que lo postula, están propuestos Alberto Rosales, así como Víctor Javier Gómez y Rosa Isela Gallegos.

Esos dos últimos postulados por los partidos Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y Movimiento Ciudadano.