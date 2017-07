Lideresa acusa al PAN de utilizar su imagen para atacar a MARS

Torreón, Coahuila

Verónica Corral, líder social representante de "Alerta Patrimonio Laguna", se deslindó de haber interpuesto recurso de violación de derechos electorales contra el gobernador electo Miguel Ángel Riquelme Solís y acusó al PAN de estar detrás de la publicación de un video que circuló en redes sociales, que dice, la ha perjudicado social y laboralmente.

La representante de "Alerta Patrimonio Laguna", explicó que el audio que se dio a conocer en redes sociales en el transcurso de las campañas electorales, en donde presuntamente el entonces alcalde y el actual director de seguridad pública, Adelaido Flores Díaz, hablan de un encarcelamiento en su contra por alterar el orden, situación que le ha generado problemas sociales y morales.

Negó que haya estado detenida y se le hayan coartado sus derechos de manifestarse por parte de la actual administración, por lo que acusa directamente al Partido Acción Nacional de estar detrás de estos señalamientos.

"El PAN desde tiempo antes había ido a buscarme para que yo colaborara con ellos en las elecciones y cuando yo les digo que no, que mi movimiento no es con ningún tinte político, sacan ese audio".

Dio a conocer que no fue ella la que interpuso el recurso de inconformidad ante el Tribunal electoral en contra de Miguel Riquelme y señaló directamente a la gente de Guillermo Anaya que integra el "Frente por la Dignidad de Coahuila".

"Yo jamás he puesto ni he interpuesto un recurso de violación de derechos ni garantías, simplemente porque no se me violaron ni caí en la cárcel, simplemente aquí están utilizando mi figura para estar haciendo atrocidades".

Por su parte, Alberto Rosales Arcaute, dirigente Municipal del PAN en Torreón, dijo desconocer la situación y negó que se hayan utilizado nombres que no fueron autorizados para integración de recursos legales sobre las irregularidades que dice, ocurrieron en los pasados comicios locales.

"Aquí en el PAN jamás se tocó ese tema y mucho menos haber echado a andar videos en nombre de nadie, independientemente de eso las grabaciones ahí están, nosotros escuchamos a Miguel Riquelme en redes sociales".

Aseguró que Acción Nacional no utiliza el nombre de ninguna persona sin su autorización, debido a que pueden pasar situaciones como esta en donde se hacen señalamientos que no son ciertos.

