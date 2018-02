PRI hará marca personal a Jorge Zermeño

Torreón, Coahuila

La bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Cabildo de Torreón, presentará un exhorto al alcalde Jorge Zermeño Infante, para que defina la manera en la que trabajará ahora que sea candidato a la reelección.

“Vamos a exhortar en la próxima Sesión de Cabildo de Torreón, que transparenten los mecanismos de operación de la entrega de los programas sociales por ejemplo pero que además delimite sus horarios de trabajo y de proselitismo”.





Le pedirán que no mezcle eventos oficiales con sus aspiraciones políticas. Es el regidor y coordinador del PRI, Enrique Sarmiento, quien tras conocer la noticia de que se registró como candidato, aseguró que van a ser muy vigilantes del trabajo de él y de la administración.

“Por cuestión moral, el alcalde debe ser muy honrado. Si bien, no hay reglas escritas luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que le otorga a los alcaldes y a quienes ocupan un cargo público en funciones que busquen la reelección, sin tener que separarse del cargo, sí debe delimitar ambos papeles.

Debe de establecer los horarios en los que realizará campaña electoral y en los que va a trabajar por el municipio. No puede en eventos que encabece como Presidente Municipal promover el voto electoral, eso sería un delito”, afirmó.

Asimismo dijo que no existen reglas escritas posteriores a esta decisión ya que no se alcanzó a legislar la Ley Electoral local, sin embargo, moralmente no debe realizar actos de campaña utilizando la infraestructura del Ayuntamiento.

“¿Si va a un evento como Alcalde y le pide alguna persona que arreglen el drenaje o apoyo asistencial lo va a poder o no comprometer con el voto a cambio de que se solucione su problema?”, aseguró.

Por lo anterior, dijo que deberán de ser muy observadores de las actuaciones de los funcionarios, regidores y el propio alcalde una vez que arranquen las campañas políticas.

dcr