Josefina miente porque no conoce el Edomex: Alejandra Del Moral

Estado de México

La dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, difundió a través de un video en sus redes sociales, su respuesta a la candidata a la gubernatura por el PAN, Josefina Vázquez Mota, donde afirma que "mintió en uno de sus spots al decir que la construcción de un hospital en la entidad estaba suspendida".

En las imágenes se aprecian trabajadores construyendo el Instituto de Oncología del Estado de México en el municipio de Ecatepec, que será el primer hospital del Valle de México que atenderá a enfermos de cáncer.

Además, a traves de un comunicado detalló qud Vázquez Mota "miente y lo hace por una razón, no es ni conoce el Estado de México", sostiene Del Moral, mientras se aprecia al fondo el futuro nosocomio que también sirvió de locación para el spot de Vázquez Mota, el cual fue grabado en domingo, justo el día en el que los trabajadores descansan.

"Josefina no le mientas a los mexiquenses, si a ti no te interesa la salud de la gente, a nosotros sí, y por eso aquí se va a construir un hospital, aunque a ti no te guste", dice en el video.

KVS