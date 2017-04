Defenderemos los derechos de la diversidad sexual: Zepeda

Ixtapaluca

El aspirante perredista a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda Hernández, manifestó su apoyo al sector de la diversidad sexual con el objetivo de que se garanticen sus derechos humanos. "He sido y soy el único candidato que de manera abierta, sin cálculo político y respetando el derecho de las personas que me he pronunciado por la minorías y por supuesto que a la diversidad sexual he venido a plantear que los vamos a apoyar", externó durante un mitin de campaña en la cabecera municipal de Ixtapaluca.

Añadió que más allá de una opinión personal, la Suprema corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucionales los Códigos Civiles de las Entidades Federativas, que no estén contemplando el matrimonio igualitario con lo que ello implica.

Al mitin acudieron personas del sector de la comunidad Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT), que agrupa las orientaciones sexuales y las identidades de género, así como otros grupos de la sociedad.

"Estoy de su lado y vamos a defender sus derechos una vez que ganemos el Gobierno del Estado de México"; acotó el candidato.

También propuso a jóvenes ampliar la infraestructura educativa con la instalación de una universidad, para que no vayan a otros lugares a estudiar; apoyos a mujeres; además aprovechó para denunciar el presunto boicot del evento por parte de los gobiernos de Ixtapaluca del Estado de México.

