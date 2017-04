Propone Óscar González crear Secretaría de la Mujer

Tepetlixpa

En el Estado de México 371 mil mujeres no reciben el salario mínimo, lo que se traduce en una grave desigualdad y acoso laboral, por lo que es necesaria la creación de la Secretaría de la Mujer, como una forma de hacer justicia propuso Óscar González Yáñez, candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura del Estado de México.

En el municipio de Tepetlixpa, y en memoria de Sor Juana Inés de la Cruz a 322 años de su partida, González Yáñez sostuvo un encuentro con mujeres, donde expreso que el ideario y la lucha de Sor Juana Inés siguen vigentes en nuestros días, lamentablemente, "la lucha por la igualdad de oportunidades en lo laboral pero, sobre todo, la misma igualdad para tener acceso al conocimiento, recibir educación e ir a la escuela".

Recordó que en la época que le toco vivir a Sor Juana, las mujeres solo eran un instrumento de la sociedad, y no parte de ella, donde si eras mujer no podías ir a la escuela. "Por eso encontró su causa y forma de lucha en el conjunto de mujeres de una sociedad. Fue una mujer valiente, valiosa y gran luchadora".

Añadió que lo que el Estado de México requiere, son muchas "Sor Juanas", y que seamos conscientes de que la lucha por la igualdad de las mujeres sigue vigente, que no debemos claudicar y seguir luchando, porque "no solamente hay a quienes no les interesa el tema sino hasta ponen trabas en el camino, como ocurre en la entidad donde somos el número uno en feminicidios, prácticamente dos al día y el gobierno no hace nada".

Dijo que "no permitamos que nuestras mujeres sigan siendo acosadas, secuestradas, violadas y luego asesinadas".

González Yáñez explicó que en el Estado de México hay alrededor de 9 millones de mujeres y 8.5 millones de hombres. De los que trabajan, uno de cada tres es mujer; es decir, por cada dos hombres trabaja una mujer.

El candidato del PT consideró necesario un gobierno que esté de su lado haciendo cosas, no que solo se quede viendo. Debemos empoderar a las mujeres con trabajo y salarios dignos, en igualdad de oportunidades, méritos y condiciones que los hombres, no ofreciéndoles dinero como en la famosa expresión "estira la mano".

