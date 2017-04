Con mi propuesta, tendrán dinero en sus bolsillos: JVM

San Felipe del Progreso

Acompañada de la senadora Mariana Gómez del Campo, el ex diputado local José Dolores Garduño y del coordinador de Estrategia Electoral del CEN del PAN, Santiago Creel Miranda, Josefina Vázquez Mota, candidata panista, a la gubernatura del Estado de México, expresó ante maestros y líderes sociales de San Felipe del Progreso que no esperarán "100 años más para el cambio, porque no hay mal que dure 100 años, ni mexiquense que lo resista".

Añadió que "uno de los grandes logros del Ejecutivo mexiquense, Eruviel Ávila Villegas en su gestión fue expulsar del Estado de México a cerca de 40 mil empresas, que se marcharon por la inseguridad y corrupción.

TE RECOMENDAMOS: Promete Josefina transporte gratis y estímulos fiscales

No podemos estar tranquilos cuando no es posible emprender con libertad". Sin embargo, dijo, como gobernadora se encargará de crear apoyos para los estudiantes, transporte gratuito y empleos, sobre todo para los egresados.

Pidió a los habitantes de este municipio votar libremente, porque ella impondrá el orden, la justicia, la libertad y una mejor economía que permita llevar dinero a los bolsillos de todos los mexiquenses.

Impulso a las artesanías mazahuas

Por la mañana, la aspirante a la gubernatura visitó un taller de textiles de la comunidad mazahua de Fresno Nichi, en el mencionado municipio del Estado de México, con la que se comprometió, una vez en el gobierno, a promover sus artesanías que, dijo, se distinguen por sus bellos colores y figuras.

TE RECOMENDAMOS: Vázquez Mota visitará mercado de Tlalnepantla



"Estamos viendo este trabajo, artesanal, que es extraordinario. Sé de las demandas y necesidades que tienen en la comunidad: apoyos para comercializar sus productos a un precio digno, que se valore su trabajo".

Ante el grupo encabezado por Zeneida Contreras Velázquez, líder de los artesanos, sostuvo que promoverá créditos blandos para mejorar el desarrollo económico de su comunidad y que su trabajo no solo sean conocido en la entidad, sino en el mundo, "porque son verdaderas obras de arte".

RAM