INE mantiene una actitud protagónica opina alcalde

Algunos más que consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), parecen representantes de partidos políticos.

Para el alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado la percepción es que este órgano electoral está litigando abiertamente a favor de que se anulen los comicios del 4 de junio y se convoque a nuevas elecciones, como lo exige el ex candidato panista al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas.

"El INE mantiene una actitud protagónica que volvió a hacer evidente al elevar una vez más sus estimaciones en cuanto al supuesto rebase de tope de gastos de campaña. Parece que quisiera que se convoque a nuevas elecciones, como lo exige el ex candidato panista al gobierno estatal Guillermo Anaya Llamas. Como los ahorcados ejerce así su derecho al pataleo ante una causa para él en realidad perdida”.

El alcalde se dijo confiado en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenará al INE para dictaminar una vez más como legítimo el triunfo de Riquelme.

“Al término de la jornada electoral del 4 de junio no se interpuso ninguna queja por parte de los ahora inconformes, pareciera que todo está mal cuando el resultado no le fue favorable al Partido ahora que se inconforma. Hasta que te ves perdido dices que ahora todo estuvo mal. Esto es solamene que no se está cumpliendo un capricho”, aseguró.

Desde la perspectiva del alcalde, los comicios fueron limpios, por lo que al finalizar el proceso no hubo ni una sola casilla impugnada en Torreón y a nivel estatal la excepción fue en algunas de la región norte cuyas votaciones al final no influyeron en los resultados generales.

