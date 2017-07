Rebasar tope de campaña no garantiza nulidad de elección: TEPJF

Ciudad de México

El rebase de topes de gastos de campaña en una elección no supone por sí mismo la nulidad de la elección, aseguró el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez.

Ante la posibilidad de que se anule la elección de Coahuila, el magistrado estimó que anular los comicios e inhabilitar a los candidatos es la sanción máxima, la cual supondría la pena de muerte del sistema electoral.

Aseguró que para establecer la nulidad se requiere ponderar una serie de elementos e incluso podría solicitarle al Instituto Nacional Electoral (INE) volver a revisar algunos de los aspectos de la fiscalización.

"Sólo hasta que se tiene esa revisión y esa compulsa jurisdiccional, es cuando los juzgadores podemos hablar de que evidentemente se violó o no se violó ese tope constitucional, antes me parece que no hay posibilidad de poderlo anunciar o poderlo anticipar como se ha hecho", criticó.

Consideró que no se puede adelantar una "inminente" anulación de la elección en alguna entidad del país, pues dijo que estas afirmaciones deben tomarse con reservas, al ser el tribunal el único con la potestad de tomar esta decisión.

En días pasados la Comisión de Fiscalización del INE aprobó el rebase de topes de gasto de campaña de los candidatos del PRI y PAN en Coahuila, lo cual de confirmarse en el consejo general abriría la posibilidad de una anulación, debido a que la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de apenas del 2.5 por ciento.

Por su parte, el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, acudió por segundo día consecutivo al INE para defender el triunfo de Miguel Riquelme en Coahuila.

Luego de visitar a la mayoría de los integrantes del consejo general, Ochoa aseguró que hasta el momento todos han sido muy receptivos a la información que ha presentado y en donde se acredita que no hubo rebase en los topes de gastos de campaña.

Aseguró que continuará visitando a los consejeros para que el debate del próximo viernes se de de manera informada y sobre todo considerando todos los elementos.

Ochoa negó que su presencia en el INE sea una forma de presión a los consejeros, sino que es una acción en defensa del voto de los coahuilenses que determinaron que Riquelme debería ser su próximo gobernador.