La ruta para anular la elección en Coahuila

Ciudad de México

Para anular la elección para gobernador de Coahuila no basta con que el INE determine que se rebasó el tope de campaña, pues la última palabra la tienen los tribunales electorales, los cuales tienen cerca de cinco meses para tomar una decisión.

El artículo 49 de la Constitución establece como una causal para anular la elección el que "se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado", lo cual pone en riesgo la elección en Coahuila.

La discusión en el INE

La Comisión de Fiscalización del INE determinó que el candidato del PRI a la gubernatura, Miguel Riquelme, rebasó el tope de campaña—fijado en 19 millones 242 mil 478.57 pesos— por casi 6 millones; mientras que el panista Guillermo Anaya lo sobrepasó por casi 5 millones.

El rebase se determina durante el proceso de fiscalización del INE, cuando se cuantifican todos los gastos reportados y no reportados de los partidos y se contrastan con la cifra que se fijó como tope.

Sin embargo, el dictamen de la Comisión de Fiscalización puede modificarse en la reunión del viernes del Consejo General del INE, donde los 11 consejeros discutirán si los partidos aún pueden entregar comprobantes de gastos y verificarán que no haya errores en el proceso de fiscalización.

De acuerdo con la consejera del INE, Pamela San Martín, la ley establece que los partidos tienen que cumplir en tiempo real con el reporte de gastos, sin embargo, "hay una discusión sobre si en este momento nos pueden entregar documentación adicional, especialmente en cuanto a los representantes de casilla".

Los partidos políticos aseguran que los representantes de casilla fueron voluntarios y no se les pagó; sin embargo, no entregaron la documentación que avale que fue un servicio gratuito.

San Martín explicó que los principales temas de discusión también serán la cuantificación del gasto no erogado y el monto de las multas por irregularidades en los gastos de campaña.

La decisión de los tribunales

Una vez aprobado el dictamen de fiscalización, el INE enviará a los tribunales electorales los resultados de la fiscalización de los partidos para que puedan tomar una decisión.

San Martín explicó que en los tribunales, los partidos pueden impugnar los componentes del rebase por la suma aritmética o la elección por el rebase del tope de campaña.

La última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima instancia en la materia, y el que determinará si se convoca a una elección extraordinaria y si los candidatos pueden participar en ésta.

De ser sancionados, los candidatos no podrán participar en la elección y el partido tendrá que escoger a otras personas.

El gasto no reportado no es propio de la elección en Coahuila, pues esté es más elevado en la elección del Estado de México, aunque no sobrepasa el tope de campaña, el cual se fijó en casi 286 millones de pesos.