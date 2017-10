El Bronco me mintió: Marco Ferrara

Monterrey

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, decepcionó a Marco Ferrara, ahora precandidato presidencial por la vía independiente, luego de que el primero le mintió al no cumplir una promesa de campaña.

En entrevista tras el inicio de la captación de firmas en el Parque Fundidora, el aspirante y precursor de la Fundación Vicente Ferrara AC, narró la experiencia con El Bronco en la casa del empresario Fernando Maiz, ya fallecido.

"A mí me mintió, a mí me prometió algo que no me cumplió para la fundación que yo presido, tengo mi foto con un abrazo que me dio y me dio una palmada en la espalda y me dijo que me iba a cumplir lo de un tema de extendernos en un terreno para hacer un gran parque para nuestra gente de San Bernabé que tanto lo necesita, donde fueron los basureros de Monterrey.

"Y desde esa vez que me recibió en campaña, ya como gobernador electo en una casa en la colonia del Valle que le presentó, que en paz descanse Fernando Maiz, me acuerdo perfecto que tenía música clásica y me decía: 'cuenta conmigo al cien por ciento, te voy a cumplir'", relató.

Desde entonces, recordó Ferrara, no le ha vuelto a recibir ni le ha tomado ninguna llamada telefónica.

"He platicado con muchos amigos empresarios y que creyeron en él y que se sienten defraudados, no sé las razones por qué Fernando Elizondo, Lorenia Canavati y Miguel Treviño se salieron si eran las personas confiables dentro del gobierno.

"Me va a regañar mi equipo estratégico, pero eso es lo que pienso, pero la verdad, yo, Marco estoy sumamente triste y decepcionado de nuestro gobernador", admitió el aspirante.