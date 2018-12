Jannet López Ponce

Andrés Manuel López Obrador criticó que en administraciones anteriores se usó al Ejercito y Marina para dar "golpes propagandísticos" mientras la gente carecía de protección.

“Se usó al Ejército y a la Marina para operativos especiales contra el crimen organizado, pero no se dio prioridad a la seguridad pública de atender lo que afecta a la población, se apostó a lo espectacular, a dar golpes propagandísticos mientras la gente carecía de protección”, expuso.

Al encabezar el Encuentro Nacional para la Construcción de la Paz y Seguridad, aseguró que ambas dependencias son las mejores instituciones del país y que ayudarán en el giro de defensa nacional a seguridad pública, mediante la creación de la Guardia Nacional.

"Ahora es fundamental el respeto a derechos humanos, que se dé un giro, lo podemos lograr porque en el Ejército hay disciplina y formación, es una gran institución, tanto el Ejército como la Marina son las mejores instituciones del país y estoy seguro que nos van a ayudar para que se gire de Defensa Nacional a Seguridad Pública", dijo.

En 2019, 20 mil efectivos más para la Guardia Nacional

Acompañado por el Gabinete de Seguridad, el mandatario anunció que para 2019 se incorporarán 20 mil efectivos a la Guardia Nacional y que en 2022 serán 50 mil.

"Lo ideal es tener 266 coordinaciones territoriales, hacia allá vamos, ahora podemos operar 150, porque no tenemos todos los elementos que se necesitan, está autorizado que se convoquen a nuevos elementos, vamos a empezar a reclutar y estamos pensando que para 2019 tendremos 20 mil más y en tres años 50 mil", apuntó.

#ENVIVO | Alfonso Durazo encabeza el Encuentro Nacional para Construcción de Paz y Seguridad



Síguelo por #Periscope https://t.co/4VhaqPODe0 — Milenio Televisión (@mileniotv) December 17, 2018

Habrá reunión de seguridad nacional cada cuatro meses

El Presidente de la República propuso reuniones de seguridad nacional cada cuatro meses, para evaluar si las coordinaciones están trabajando bien y determinar dónde se han registrado disminuciones en actos delictivos.

"Les propongo que los que estamos aquí nos reunamos en cuatro meses para hacer la primera evaluación, cómo estamos recibiendo el país y en cuatro meses vemos el avance".

"Cada cuatro meses nos reunimos para ver si las coordinaciones están trabajando bien y en dónde se haya logrado una disminución considerable vayamos haciendo estos reconocimientos, una especie de premiación", comentó.

"No ha habido frontera entre autoridad y delincuencia"

López Obrador pidió a fuerzas armadas y de seguridad pública no permitir la corrupción, ya que "no ha habido frontera entre autoridad y delincuencia" y advirtió que cuando no hay frontera no se garantiza nada.

"Les encargo que no permitan la corrupción no se ha sabido pintar la Raya, no ha habido frontera entre autoridad y delincuencia, una cosa es la delincuencia y otra la autoridad, cuando no hay frontera no se garantiza nada", aseguró.

El plan para la paz y seguridad de López Obrador propone, entre otras cosas: garantizar el respeto y promoción de derechos humanos, regenerar la ética de la sociedad con la Constitución Moral, reformar el combate a las drogas, poner fin a las confrontaciones armadas, así como la creación de la Guardia Nacional.

En el acto también participaron Oga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Alfonso Durazo, de Seguridad Pública; Luis Crescencio Sandoval, de Defensa Nacional; Rafael Ojeda, de Marina; Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la PGR, así como Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

evl