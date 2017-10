Educación “cuidará” de Cendis

Monterrey

El secretario de Educación en Nuevo León, Arturo Estrada Camargo, declaró que la dependencia que encabeza se hará cargo de la manutención de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) mediante esquema de fideicomiso, mientras se resuelve la situación jurídica de la administración que encabeza Guadalupe Rodríguez de Anaya.

El funcionario estatal explicó que se requieren ocho millones de pesos, de los cuales dos son para abastecer de alimentos y seis millones para el pago de salarios de los maestros.

“Inmediatamente tengo acuerdo y nosotros ante esta situación vamos a solventar los alimentos y lo que son el pago de los maestros porque son 5 mil alumnos, imagínense ustedes no darles la atención y los maestros, ¿qué nos van a decir los padres de familia?, ese es el punto donde yo estoy; son seis millones para salarios mensuales, más dos millones de alimentos, entonces serían ocho millones mensualmente”.

“Y lo voy a efectuar para salir adelante con un instrumento jurídico que ya está elaborado y ya les puedo decir que ya está hecho, es un fideicomiso para que esté garantizado el pago y que esté transparente ante una institución bancaria, para que se pague a los trabajadores y se pague a los proveedores de los alimentos mientras se resuelve el tema o según nos requiera otra autoridad qué es lo que se tiene qué hacer, no puede ser por un largo tiempo”, declaró el funcionario.

Reiteró que no existe una denuncia por parte del Gobierno Estatal, y que según la propia Guadalupe Rodríguez son actos que realiza la Procuraduría General de la República (PGR).

“Es una investigación que realiza la Subprocuraduría y en este caso es la SIEDO, el dato que yo tengo es por los medios, y cuando me habló la directora de los Cendis me dijo, me congelaron la cuenta de los Cendis y le pregunto yo ¿por qué?, pues son unos oficios que son dirigidos por la autoridad federal y ahora tendremos el problema de la alimentación y del pago de maestros”, dijo.

Necesita más personal

Arturo Estrada refirió que iniciaron un programa para detectar en el nivel básico a alumnos con alguna problemática psicológica y ya una vez con la información, notificar a los padres para la atención debida, y en caso de no poder hacerlo, facilitarla a través de la Secretaría de Educación.

Comentó que para ello se requiere de ampliar el presupuesto para la contratación de al menos 200 psicólogos.

“Aquellos alumnos que no tengan la posibilidad de contactar o tener a un especialista, nosotros vamos a ayudarlos y eso es lo que estamos ahorita fomentando, por eso mi comentario; necesitamos más psicólogos para que estén trabajando en nuestro Instituto y en las aulas”, declaró.