Edomex y Veracruz, los más reportados por la ASF

Ciudad de México

En el primer informe parcial de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación reportó observaciones por 25 mil 894 millones de pesos en el gasto federalizado de los estados y advirtió que Veracruz, Michoacán y el Estado de México son las entidades con los mayores montos en observación.

Al respecto, se llevaron a cabo mil 836 auditorías, 502 de ellas sirvieron para detectar 583 irregularidades: 555 ameritan una sanción, informó la ASF.

Las entidades federativas que presentaron un mayor monto observado fueron el Estado de México con 3 mil 499 millones de pesos que corresponden al 13.5 por ciento, Veracruz con 3 mil 482 millones de pesos que representan el 13.5 por ciento y Michoacán con 3 mil 013 millones de pesos equivalentes al 11.6 por ciento.

El auditor superior de la federación señaló que hasta el momento no hay denuncias penales presentadas por los montos observados en 2016.

En ese sentido, detalló que de 2009 a 2015 la ASF ha presentado 799 denuncias de hechos pero que, dado la complejidad, todavía está en proceso de presentar denuncias que corresponden a las cuentas públicas de 2013, 2014 y 2015.

Por lo anterior, insistió en que la PGR requiere de mayores recursos para agilizar el avance de las denuncias penales, entre ellas, las de desvío de recursos.

"Les voy a poner el ejemplo, ¿recuerdan el caso de PROVIDA?, a PROVIDA lo denunciamos por ahí de 2005, 2006 y apenas el año anterior fue consignado", explicó el auditor.

"Creo que uno de los procesos, y eso lo hemos observado en la práctica, es que la PGR requiere recursos, no son suficientes los ministerios públicos con los que cuenta; el número de expedientes que están en proceso, me dice la PGR, son alrededor de 100 mil expedientes, nosotros presentamos 500 en los últimos tres años o cuatro años, nuestros expedientes no son prioritarios, habrá unos casos que sí, por la presión mediática o pública o por el riesgo o el tamaño, pero no todos", subrayó.

La primera revisión al gasto público de 2016 derivó en recuperaciones por mil 642 millones de pesos; de acuerdo con la ASF, esta primera entrega corresponde al 27 por ciento del total de las auditorias del año pasado.