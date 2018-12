Edomex mantendrá impuesto de tenencia vehicular

Claudia Hidalgo

Las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Finanzas y Planeación y Gasto Público decidieron no eliminar el impuesto de tenencia vehicular en la entidad, pero garantizar que 40 por ciento de esos recursos sean destinados a los municipios y 60 al gobierno estatal.



Asimismo, piden al Ejecutivo que mantenga el subsidio, pero aumente el beneficio a unidades con un valor factura que pase de 350 mil a 400 mil pesos más IVA como valor factura, con lo cual quedaría en alrededor de 465 mil pesos.







Aunado a esto aumentará el plazo que actualmente es de tres meses, a todo el primer semestre, es decir al 30 de junio, aunque en la práctica en diversos años se han emitido ampliaciones que llegan hasta esta fecha.



Luego de varias reuniones, los funcionarios de la Secretaría de Finanzas lograron convencer a los diputados del “daño económico” que causan al presupuesto estatal y el diputado Nazario Gutiérrez Martínez aceptó modificar su iniciativa de ley, enfatizando que con este cambio resultan beneficiados el 92 por ciento de automovilistas.



Los integrantes de estas comisiones acordaron por mayoría de votos que el monto de refrendo que pagarían quienes tienen vehículos particulares sea de 623 pesos.









En el caso de unidades de carga comercial es de mil 565; remolques, con capacidad de mil kilos de 2 mil 180, de hasta 5 mil kilos 2 mil 609 pesos, de hasta 10 mil kilos 3 mil 117 y más de 10 mil kilos quedaría en 4 mil 232 pesos.



Para las motos es de 460 pesos, los autos antiguos 3 mil 16 pesos. En caso de unidades de asociaciones sin fines de lucro el subsidio sea de 100 por ciento todo el 2019, pues el subsidio es sólo o para personas físicas, no para morales.



Los diputados enfatizaron que con esto no se afecta al erario estatal y se logrará repartir mil millones de pesos más para los municipios y el Estado de México, además de no afectar los factores que toma en cuenta la federación para recibir diversas partidas basadas en los niveles de recaudación.



Nazario Gutiérrez enfatizó que antepusieron el interés del ciudadano. En entrevista indicó que el recurso sigue siendo de libre asignación, pero la idea es etiquetarlo para renglones sensibles como seguridad, educación y otros rubros, tanto a nivel estatal como municipal.



Añadió que las estimaciones de recaudación para el 2019 son obtener mil 800 millones de pesos de flujo real de tenencia, ya descontando el subsidio y alrededor de 4 mil 900 millones de pesos por refrendo, si todos cubren este pago.



El legislador indicó que hay que recuperar el dinero de los 3 millones de autos rezagados o en su caso pensar en un borrón y cuenta nueva o la manera de que todos se pongan al corriente y hacer medidas efectivas de cobro como un acto de justicia entre quienes pagan y quienes no lo hacen.



Las diputadas que votaron en contra María Elizabeth Millán García, de Morena y María de Lourdes Garay Casillas, de Encuentro Social argumentaron estar en contra de esta política impositiva en contra de quienes tienen más recursos.



Los diputados indicaron que al final la media sólo afecta al 12 por ciento del padrón vehicular que actualmente es de 7.9 millones de unidades.



Enfatizó que no están incumpliendo una promesa de campaña al no eliminar la tenencia porque al final están haciéndolo de manera gradual.

LC











​

​