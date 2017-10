Aprueba SP presupuesto para derrumbar edificio riesgoso

San Pedro Garza García

Luego de varios meses de quejas de los vecinos y las recomendaciones de peritos expertos, el Cabildo de San Pedro aprobó un presupuesto para derrumbar el edificio ubicado en la calle Texcoco No 120, colonia Colinas de San Ángel.

En marzo de este año, el secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, Fernando Garza Treviño, señaló que el edificio de cuatro pisos estaba bajo investigación por cuarteaduras y riesgo de derrumbe.

Posteriormente, al propietario de la obra se le ordenó llevar a cabo el derrumbe con base en el artículo 76 de la Ley de Protección Civil, que indica que es responsabilidad del particular y no del municipio hacer el gasto, sin embargo, no acató la notificación.

Debido al desacato del propietario, el municipio debe efectuar la erogación, por lo que fue durante la sesión del Cabildo de San Pedro de este 10 de octubre cuando se aprobó destinar aproximadamente 1.5 millones para la demolición de dicha obra.

Cabe agregar que Juan Manuel Rodríguez, responsable de la elaboración del Atlas de Riesgo de San Pedro y coordinador del departamento de Geohidrología y Geofísica del Instituto de Ingeniería Civil de la UANL, advirtió de irregularidades en la obra.

Rodríguez señaló en un escrito dirigido al secretario general de San Pedro Garza García, Marco Heriberto Orozco Ruíz, que la carencia de estudios para realizar la obra y las condiciones que presentaba la estructura fueron el motivo de que recomendará derrumbar el edificio.

"La carencia de estudios de mecánica de suelos y diseños de zapatas aisladas con una profundidad de 2.5m.

"El dictamen patológico que presenta el edificio es severo, analizando cada uno los aspectos geológicos, estructurales, geofísicos, fueron los argumentos que nos permitió tomar la decisión de que el edificio se tiene que demoler" mencionó.

El Comité de Adquisiciones deberá aprobar el presupuesto una vez que reciban la notificación de la sesión de Cabildo el día de mañana y a partir de entonces procederá la demolición.