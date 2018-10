Adín Castillo y Rosario Cerda

Pese a que se han hecho modificaciones en torno a la administración de la Ecovía, usuarios del sistema de transporte dijeron a MILENIO Monterrey, durante un recorrido, que muchas de las unidades que recorren el área metropolitana están en mal estado.



Uno de los reclamos fue que en el tramo que va de la estación Churubusco y Coyoacán algunas áreas donde los bordos deberían delimitar el carril exclusivo, estos están destruidos, por lo que automovilistas realizan retornos prohibidos, esto pese a que las únicas partes en el recorrido de la Ecovía donde se pueden realizar están señalizadas y con semáforos.







Además, en un recorrido de una hora se pudieron visualizar hasta 10 ciclistas utilizando las vías de las unidades, aunque en otras ocasiones se ha señalado que no pueden hacer uso de este espacio, debido a los atropellos que han ocurrido.





Uno de ellos ocurrido a principios de agosto, donde una unidad de este sistema atropelló y dio muerte a un hombre que circulaba a bordo de su bicicleta.



Con respecto a las unidades y el servicio, MILENIO Monterrey pudo constatar que las unidades no se daban abasto, pues los usuarios viajaban apretados, además de que los choferes viajaban visiblemente a exceso de velocidad, algo que Rocío Montalvo, del colectivo Únete Pueblo, confirmó.



“Los mismos choferes nos han compartido información de que los obligan a manejar a exceso de velocidad, a más de 80, siendo que el rango es de 65... cuando hay accidentes, el chofer es el que termina respondiendo”, explicó.



Algunos usuarios incluso señalaron que durante los días de calor parece que el clima no se da abasto y que es común ver las unidades circular con la tapa levantada.



“Pues se ven bastante mal los camiones con las tapas levantadas, porque ahorita ni calor está haciendo y así andan, dan una mala imagen y hasta parece que no tienen dinero y bien que aumenta el costo del pasaje cada mes”, dijo una usuaria en la estación Cardiología.



Otros usuarios criticaron que las máquinas en ocasiones fallan y no hay quien les diga que hacer.



“Me pasó hace como una semana, un sábado, tenía prisa, pero mi tarjeta no tenía saldo y llegando a la estación me di cuenta que la máquina no servía, me vine en taxi desde mi casa, directo a la estación, para ahorrar tiempo y al final tuve que caminar hasta la otra estación, porque aquí cerca no hay ningún Oxxo y el guardia ni sabía qué hacer para ponerle saldo a mi tarjeta y eso que estamos enfrente de un hospital”, dijo Celia en la citada estación del poniente de Monterrey.



Además, los usuarios criticaron el wi-fi que se ofrece, pues aseguran que hace meses no lo pueden usar.



“Pues, según era uno de los beneficios para los usuarios ese wi-fi, a mí me servía para hacer las tareas en el camino, sin tener que gastarme mis datos, o incluso para ir escuchando música, pero ahora ya no se puede y nadie te dice por qué falla o si se va a arreglar”, señaló Ricardo, quien abordó en la colonia Nueva Libertad.



El sistema de transporte Ecovía comenzó a operar en enero de 2014, cuando fue inaugurado por Rodrigo Medina de la Cruz. Hace dos años, después del Primer Informe de Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, se decidió requisarla, pero no se han dado detalles desde entonces de su economía.





