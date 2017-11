Citarán a Longoria por malos resultados en Ecovía

Monterrey

A un año de que el Gobierno ordenó requisar el sistema de la Ecovía por considerar que había fallas en su operación, y que el gobernador Jaime Rodríguez anunciara en su Segundo Informe que el consorcio encargado continuará con el servicio, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado criticó que continúen con las mismas empresas, a pesar de los malos resultados.

El coordinador de la bancada priista, Marco González, comentó que comentó que presentarán el lunes un exhorto para que el titular de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, acuda al Congreso a explicarles en que mejorará el servicio a la ciudadanía.

“Primero ¿qué vimos de cambios en este cambio de requisa?, no vimos ningún cambio para bien, es lamentable que la requisa no sirvió para nada y ahora ya está regresando a los dueños, sería interesante ver en qué condiciones regresa a los particulares y ver si realmente hay un plan a corto plazo y mediano de mejorar el servicio para todos los usuarios, pero finalmente la requisa fue un anuncio mediático que no rindió ningún fruto ni para bien.

“Fue lo mismo con las pedreras fue el anuncio en las mismas fechas hace un año donde no llevó a nada, las pedreras siguen igual y la Ecovía sigue igual, de nada sirvió hacer anuncios espectaculares si no se había logrado nada”, dijo.

También citado a comparecer está el secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi, para ver qué puede aportar al tema.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, hace dos semanas, Jaime Rodríguez anunció que habían llegado a un acuerdo con las empresas que integran el consorcio que opera la Ecovía y que se comprometieron a adquirir más unidades.

“Es lo que queremos ver en qué condiciones van a regresar a Ecovía, porque el entendido es que se los quitaron porque no daban un buen servicio y no tenían un plan de mejoramiento a corto plazo, ahora se los regresan, pero no nos han dicho bajo qué condiciones se los regresan y si va a mejorar o va a seguir igual el servicio deficiente como está al día de hoy.

“El mismo Jorge Longoria tendría que explicar por qué regresó y si ya a haber una mejora en el corto plazo y sobre todo por qué se le regresó sin haber tenido algo palpable para el usuario que mejore el servicio”, expresó.

Comentó que el Gobierno no pudo con el problema y pretendió aventarle la bomba de tiempo a la empresa para que si no mejoran tengan la culpa ellos y la autoridad se lave las manos.