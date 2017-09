Genera desacuerdo elevar a patrimonio mural de Dr. Lakra

San Pedro Garza García

La propuesta de elevar a categoría de patrimonio cultural municipal el mural del Dr. Lakra expuesto en el Túnel de la Loma Larga, causó polémica durante la sesión de Cabildo de San Pedro de este martes.

TE RECOMENDAMOS: Mural de Dr. Lakra será patrimonio cultural en SP

Y es que la propuesta fue criticada por tres regidores al considerar que no se consultó a los ciudadanos sobre esta decisión, además de que temían que no se le diera el mantenimiento adecuado.

El regidor Miguel Ángel Ferrigno, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, calificó como frívolo que de la noche a la mañana se elevara de categoría al mural y realizó una consulta en redes sociales 24 horas antes de votarlo.

La respuesta que obtuvo fue de 90 mensajes, de los cuales: 51 por ciento fueron en contra, 47.8 a favor y 1.1 en abstención. El regidor votó en contra con base en estos resultados.

TE RECOMENDAMOS: Piden a alcalde no distraerse con el tema del mural en SP

Por su parte, el regidor Eduardo Cruz señaló que su intención no era demeritar el trabajo o la reputación del artista, pero crítico que no se le preguntara a los ciudadanos su opinión, y Federico Cruz manifestó su preocupación de que el mural no reciba el mantenimiento adecuado.

El alcalde Mauricio Fernández manifestó que todas las grandes obras han pasado por un proceso de crítica y hoy son emblema del municipio y del estado, puso de ejemplo las obras realizadas por Barragán, Tamayo , Toledo y ahora la del Dr. Lakra.

Lamentó que no se le dé al artista el mismo reconocimiento en México que en otros países, en donde sus obras son expuestas en los principales museos internacionales de arte contemporáneo.

Finalmente señaló que el mural no requeriría mantenimiento antes de cinco años debido a que está realizado con pigmentos de alta resistencia, aunque no aclaró cuál sería el plan para después.