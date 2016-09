Y ahora Trump elogia a Videgaray

Ciudad de México

Primero pactó con él la visita a México, luego se colgó su renuncia como un logro de su visita y ahora se lo come en elogios: la última postura de Donald Trump en torno al tema con México incluye un espaldarazo al ahora ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos lamentó en su cuenta de Twitter la salida de Videgaray del gabinete presidencial.

“México ha perdido a un ministro de Finanzas brillante y maravilloso hombre que sé que es muy respetado por el presidente Peña Nieto (…) Con Luis , México y los Estados Unidos habrían hecho tratados maravillosos juntos – que habrían beneficiado a México y EE.UU. “, publicó este jueves el magnate.

Ayer, Trump dijo que la renuncia de Videgaray a Hacienda fue un logro de su visita, luego que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara que aceptó la renuncia del funcionario.

El ex presidente Vicente Fox cuestionó al republicano por las dos caras que ha mostrado, ya que ayer se adjudicó como un logro la salida de Videgaray del gabinete de Enrique Peña Nieto y ahora lo alaba.

"Ayer tomaste el crédito por la salida, ¿y ahora lo alabas? Don, tienes que parar este personaje de dos caras", escribió el ex mandatario al magnate en Twitter.

@realDonaldTrump, yesterday you took credit for his withdrawal and now you praise him? Don, you gotta stop this two-face personality. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 8 de septiembre de 2016



Con la publicación de hoy en su cuenta de Twitter, es la cuarta vez que el republicano hace un emplazamiento en torno a la visita que realizó hace una semana a la residencia oficial de Los Pinos.

With Luis, Mexico and the United States would have made wonderful deals together - where both Mexico and the US would have benefitted. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de septiembre de 2016



Mexico has lost a brilliant finance minister and wonderful man who I know is highly respected by President Peña Nieto. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de septiembre de 2016







jmac