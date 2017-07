Trump: renegociación “total del TLC o adiós”

México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si no hay una renegociación total del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dejará el acuerdo “para siempre”.

En su mensaje semanal grabado, reiteró que su país abandonará todo tipo de acuerdo que perjudique su economía y que una de sus prioridades es restablecer la manufactura estadunidense.

“Estamos persiguiendo una renegociación total del TLCAN y, si no la conseguimos, terminaremos el acuerdo para siempre... Hemos dejado claro que no permitiremos que otras naciones se aprovechen más de nosotros”, enfatizó.

El mandatario destacó que “la era del rendimiento económico se acabó” y aseguró que “muchas naciones se han hecho ricas a expensas de Estados Unidos”.

Explicó que abandonaron los acuerdos de París y el Transpacífico de Cooperación Económica porque perjudicaban la economía estadunidense. “Será Estados Unidos primero y será hacer a Estados Unidos grande otra vez. Está sucediendo”, finalizó.

Asimismo, en el contexto de la cumbre del G20, celebrada en Hamburgo, Alemania, se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, con quien hablo sobre la renegociación del TLC, seguridad y migración.

En el Centro de Convenciones Hamburg Messe, el encuentro, que inició una hora más tarde de lo previsto, tuvo una duración de 35 minutos.

Posteriormente, en breves declaraciones, Peña Nieto dijo que la conversación “habrá de contribuir a tener el diálogo fluido que nos permita avanzar en la renegociación de lo que será el Tratado de Libre Comercio”.

Aseguró que seguirán trabajando en materia de cooperación, sobre todo para la seguridad de ambos países, y en el tema migratorio, “que es una tarea que ocupa a ambos gobiernos”.

Luego de agradecer este espacio de diálogo a su homólogo estadunidense, apuntó que “hemos reconocido que se debe asumir con corresponsabilidad el combate al crimen organizado”.

Trump manifestó que se ha avanzado en la renegociación del TLC, pues se han alcanzado progresos. “Es fantástico estar con mi amigo, el presidente de México. Estamos renegociando el TLC y otros temas”, apuntó.

Ambos se mostraron cordiales y subrayaron la importancia de modernizar el TLC “de manera que resulte en beneficios tangibles para las economías y sociedades de América del Norte”.

Participaron en la reunión el canciller Luis Videgaray, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez.

Medios de información internacionales destacaron que al término del mensaje conjunto Trump insistió, delante de Peña Nieto, que sigue en pie su posición de que México pague por el muro fronterizo.

“Absolutamente”, contestó Trump a una periodista que le preguntó si todavía quiere que México haga frente al coste de levantar el muro.

Al término de la sesión, Videgaray afirmó que el diálogo con Trump fue “muy bien” y resultó “productivo”; asimismo, garantizó que no se abordó el tema del muro fronterizo.

LA AGENDA

Peña Nieto participó en el “Retiro de líderes de países miembros del G20”, en el cual se trataron los temas de combate al terrorismo y el crimen organizado transnacional; en este foro destacó los avances de la estrategia de seguridad nacional y exhortó a los jefes de Estado a actuar con responsabilidad compartida.

En la sesión de crecimiento global y comercio, los mandatarios “refrendaron su respaldo al sistema multilateral de comercio sólido, transparente y fundado en reglas”.

En la sesión sobre clima y energía, Peña Nieto reiteró el compromiso de México con el combate al cambio climático, así como con el cumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo de París.

También se reunió con su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con quien habló sobre nuevas medidas para promover el incremento de los flujos comerciales, turísticos y de inversión.

Hoy, el Presidente sostendrá encuentros bilaterales con los primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; de Italia, Paolo Gentiloni; de India, Narendra Modi, y con el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy.

NO SE TOCÓ EL TEMA DE LA VALLA, GARANTIZA EL CANCILLER

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aclaró que durante el encuentro entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump no se tocó el tema del muro fronterizo, luego de que algunos medios señalaron que el mandatorio estadunidense reiteró su intención de construirlo.

Luego de que, de acuerdo con agencias, una reportera pregunto a Trump si insistía en su posición de que México pagara por el muro y éste contestó “absolutamente”, el canciller precisó que escuchó la pregunta, pero no registró una respuesta del estadunidense.

“El tema del muro no se trató. No es un tema en la relación bilateral. Habíamos acordado previamente con los equipos que el muro no se tocaría y efectivamente no se habló del tema. Yo sí escuché la pregunta. Pero este comentario que señalan algunos medios, particularmente internacionales, no lo escuché. Lo pudo haber hecho el presidente, pero yo no lo escuché. Lo que sí les puedo decir es que no fue parte de la conversación... Yo no puedo desmentir. Si lo dijo, no lo escuchamos. Lo importante, lo relevante para México, es que eso no fue tema de la conversación”, reiteró.

Con información de: Daniel Venegas y Agencias/Hamburgo.