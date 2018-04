Diputados modifican minuta sobre donación de órganos; el martes va al pleno

Ciudad de México

Con 13 votos a favor, dos en contra y una abstención, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la minuta enviada por el Senado para reformar la Ley General de Salud que tiene como objetivo que todos los mexicanos mayores de 18 años se conviertan en "presuntos donadores" excepto si expresan legalmente su voluntad de no serlo.

El dictamen se discutirá en el pleno el próximo martes.

La presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes (SMT), Josefina Alberú Gómez y el director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Patricio Javier Santillán Doherty se pronunciaron en contra de la aprobación de la legislación tras argumentar entre otras, que no existe la infraestructura para resguardar los miembros y tampoco para realizar las cirugías.

En entrevista, el presidente de la instancia legislativa, el panista, Elías Octavio Iñiguez, detalló que fueron tres las modificaciones que se hicieron al proyecto enviado por el Senado, la primera se refiere a la integración del significado de "presunto donador", la segunda establece el respeto a los artículos 2 y 24 constitucionales a fin de excluir de las reformas a los sectores indígenas por sus usos y costumbres y a los grupos religiosos por sus creencias y por último quedó especificado que cada institución de Salud cubrirá el costo de las erogaciones que se generen con la entrada en vigor del decreto.



Alberú Gómez aseguró que el Centro Nacional de Trasplantes (CNT), la "máxima autoridad" en la materia, no fue tomado en cuenta para el análisis de estas reformas a la Ley General de Salud y tampoco instituciones científicas y académicas especialistas en materia de trasplantes.

Dijo que se requiere de un presupuesto específico para la donación de órganos, así como de especialistas en trasplantes de órganos e infraestructura pata realizar las intervenciones.

"Desde que tuvimos conocimiento de la propuesta de esta modificación a la Ley General en materia de trasplantes hemos considerado que no era el momento oportuno, históricamente hablando, de que ocurriera semejante sugerencia. Consideramos que la forma en la que se ha planteado resulta una medida hasta cierto punto irrespetuosa. Las instituciones hegemónicas en materia de trasplantes no fueron incluidas para analizar esta propuesta; el Centro Nacional de Trasplantes, que es la máxima autoridad nacional en la materia, no fue tomado en cuenta, tampoco las instituciones científicas en materia de trasplantes. Consideramos que esto pueda ser grave", subrayó.

Elías Octavio Iñiguez adelantó a Milenio que se será el próximo martes cuando se vote en el pleno y aseguró que hay consenso entre las fuerzas parlamentarias mayoritarias en San Lázaro.

La minuta enviada el 6 de abril a la Cámara de Diputados es muy similar al dictamen que la Comisión de Salud aprobó desde hace semanas y que no logró llegar a votación del pleno por falta de consenso.

Iñiguez aclaró que a pesar de que el tema avanzó en el Senado y es producto del trabajo de los diputados que se comprometieron con el tema todo lo que va de la Legislatura; el legislador reiteró que el proyecto es idéntico.

"Que quede claro que ellos (los senadores) tuvieron la facilidad políticamente de poder sacar la minuta avante, llega a nosotros y coincidimos casi en todo porque es la de nosotros y lo importante es que esos más de 30 mil pacientes que están en lista de espera que tengan el beneficio, independientemente de qué grupo parlamentario o qué Cámara ya sea la de senadores o la de diputados, lo importante es contar con la iniciativa", subrayó.













