En enero se discute iniciativa de Seguridad Interior: Gil

Ciudad de México

El próximo 10 de enero de 2017 se realizará una reunión entre legisladores para discutir los contenidos de las iniciativas presentadas sobre seguridad interior, que ampara acciones militares, y así determinar la cámara de origen en que se discutirá.

En entrevista, el senador del PAN e impulsor de una de estas propuestas, Roberto Gil explicó que se apoyarán de algunos expertos para decidir qué cámara actuará de origen y cuál será el documento base que se tomará de marco de referencia para la discusión.

La Ley de Seguridad Interior plantea regular la facultad del Ejecutivo Federal de desplegar las Fuerzas Armadas para la realización de tareas de seguridad interior y concurrir de manera temporal al auxilio de los estados o municipios en la tarea de prestar el servicio de seguridad.

Además, la propuesta en el Senado regula los supuestos de afectación a la seguridad interior que justifican que las Fuerzas Armadas puedan desplegarse en territorio nacional y realizar funciones civiles, así como que puedan retirarse una vez que se hayan cumplido los objetivos que motivaron su presencia, entre otras.

El senador panista indicó que la iniciativa de base que se presente dependerá de cuál cámara sea la de origen, “ahí se requiere un acuerdo político, y sobre todo sensibilizar cuáles son las instancias de las dos iniciativas, una en diputados y otra en senadores, y ponernos de acuerdo, eso dependerá de la reunión del 10 de enero”.

El senador dijo desconocer si su iniciativa gusta o no a las fuerzas armadas, “no conozco una posición oficial al respecto, no sé qué grupo o qué senadores hayan dicho de esa posición, ellos no son los voceros de las fuerzas armadas, difícilmente alguien pudiera ostentarse como su representante. Yo esperaré la posición que tomen oficialmente los representantes de las fuerzas armadas porque lo importante es construir un buen modelo, lo importante es construir una buena ley en la cual no sólo tengamos su respaldo”.

Mencionó que el marco jurídico que el Ejército quiere no necesita reformas constitucionales, porque las reformas ya están en la Constitución y han sido interpretadas por la Corte, “que ha dicho que las fuerzas armadas pueden participar en seguridad interior y que sus funciones son complementarias, subsidiarias y temporales a olas que realizan en materia de seguridad pública”.

Recordó que las fuerzas armadas han sustituido a la labor policiaca por una necesidad, “pero también porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido que el Presidente de la República tiene la facultad para disponer de las fuerzas armadas para contener un riesgo o amenaza”.

Indicó que mientras no se emita una orden ejecutiva las fuerzas armadas permanecerán en las calles, “sino no estarían lícitas para estar en las calles”.