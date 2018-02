EU moderó su discurso sobre salida de TLCAN: Guajardo

Monterrey

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que el gobierno de Estados Unidos reconoció la importancia de continuar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que moderó su discurso sobre una posible salida del acuerdo.

De visita en Nuevo León, el funcionario federal dijo que eso no quiere decir que se elimine el riesgo de que Estados Unidos salga del TLCAN, pero que el mensaje de ellos es que están renegociando y que hacen un esfuerzo por encontrar la solución.

"Yo creo que una de las cosas que ha mejorado en este año, es que la administración de Washington se ha dado cuenta de la importancia del tratado, aún y para aquellas personas que votaron por el presidente Trump, como son los agricultores estadunidenses.

"Esto si bien no elimina el riesgo, si ustedes analizan los discursos, ya no está tan fuerte el mensaje de la salida, no se puede descartar, pero hay un mensaje que dice, estamos renegociando, hagamos un esfuerzo por encontrar la solución", declaró.

Guajardo reiteró que ya concluyó la sexta ronda de negociaciones, que en esta ocasión se realizó en Montreal, Canadá, y de donde destacó que hubo avances en el capítulo anticorrupción, entre otras cosas.

"La sexta ronda terminó en Montreal, Canadá, y hubo avances importantes, se sacó y se completó uno de los capítulos más importantes para nosotros que es el capítulo anticorrupción, que por primera vez en la historia de acuerdos comerciales incluye un capítulo con sanciones, contra actos de corrupción, fortaleciendo todos los elementos importantes en la ley que el presidente ha avanzado en el Congreso Nacional de Transparencia y Anticorrupción.

"Este acuerdo no sólo nos obliga a que nunca se puede ir atrás en el marco legal que se ha adoptado en los países, sino que si hay violaciones directas puede estar sujeto a sanciones comerciales; esto es un incentivo en la dirección correcta, además del capítulo anticorrupción, nos acercamos muchísimo a todas las áreas de modernización del acuerdo, yo creo que para la ronda de México que será al final de este mes, pudiéramos estar cerrando tres, cuatro capítulos adicionales y empezando a interactuar de fondo en los temas de mayor complejidad", declaró.

El secretario de Economía comentó, además, que la incertidumbre por cómo quedarán "las reglas del juego" en los frentes de negociaciones comerciales abiertos por México, como el Tratado de Libre Comercio con la Unión, Europea, ha frenado las nuevas ideas de inversión.