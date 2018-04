En realidad no hay ningún despido: director de FaPsi

Monterrey

De acuerdo a Álvaro A. Ascary Aguillón Ramírez, director de la Facultad de Psicología (FaPsi) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a Loren Daniel Johannes Ibarra González no se le despidió por un acto de discriminación.

Solo, comentó, una vez que se concluyó el contrato por horas que tenía esta persona ya no se le dio continuidad.

Esto luego de que ayer Ibarra González denunciara a través de este medio que había sido víctima de despido por discriminación de género tras realizar un proceso de reasignación sexogenérica.

"Se habla de un despido, pues no, solo no se le dio continuidad a un contrato, aquí no se le cierran las puertas a nadie, en general, aquí el tema es que sean competentes de acuerdo a la unidad de aprendizaje", señaló el académico tras atestiguar el abanderamiento de los deportistas de la UANL que participarán en la Universiada 2018.

Sin embargo, y tras reconocer que existe una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León por este caso, aseguró que esperaran lo que dictamine este organismo por si existiera algo qué corregir, hacer lo conducente.

"Como bien se menciona en la publicación, está en Derechos Humanos la queja por parte de esta persona, y nosotros como institución estamos al pendiente de la misma y lo que nos dictamine particularmente, el proceso está en curso y estamos esperando la resolución.

"La facultad al final del día es una que se ha caracterizado por la apertura, tenemos constantes eventos de equidad y género, y vamos a seguir en la misma postura", enfatizó.

A decir de Aguillón Ramírez, la facultad que dirige es incluyente y abierta, por ello, destacó, entre otras cosas, se apoyó a esta persona a rectificar el nombre en su título, y se realizan constantemente, a través del área de equidad y género, una diversidad de eventos para concientizar a la sociedad sobre estos aspectos de identidad sexual.

"Yo quisiera respetar el proceso, pero, te comento, se acaba de rectificar el título de esta persona, acabamos de terminar un curso internacional sobre "Criterio", a través de la educación continua estamos proyectando como concientizar mejor a la sociedad sobre este tipo de aspectos, vaya, estamos abiertos.

"Estamos trabajando en todo este tipo de aspectos, pero claro, a veces hay intereses personales, pero ese ya es otro asunto", puntualizó.

