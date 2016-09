Ofrecen diputados 491 mdp de su presupuesto al Sistema Anticorrupción

Ciudad de México

El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, se manifestó por reasignar al Sistema Nacional Anticorrupción los 491 millones de pesos que los legisladores solicitaron originalmente como aumento a su presupuesto para 2017 y que los líderes parlamentarios rechazaron después, "en congruencia con las medidas de austeridad y restricción en el gasto".

Bolaños instó al Senado de la República a aportar para el mismo fin los 340 millones de pesos que decidió reducir a su presupuesto del año entrante, pues el Sistema Nacional Anticorrupción requiere por lo menos mil 506 millones de pesos para comenzar a operar en 2017.

El coordinador de los diputados federales del PRD, Francisco Martínez Neri, respaldó el planteamiento de Bolaños, al admitir que un Sistema Anticorrupción sin presupuesto sería una farsa.

"Valdría la pena, valdría la pena. Yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción debe empezar a trabajar; si no, solamente habremos hecho un cascarón y eso no le sirve al país. Sería una farsa el compromiso", puntualizó.

El vicecoordinador priista Jorge Carlos Ramírez Marín señaló a su vez que la fracción tricolor no tendría inconveniente en traspasar los 491 millones de pesos al Sistema Nacional Anticorrupción, pero aclaró que las instituciones respectivas no han sido creadas y, en consecuencia, no se puede legalmente asignarles presupuesto.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción requeriría un mínimo de mil 506 millones de pesos: 15.2 millones de pesos para el Comité de Participación Ciudadana; 22.8 millones, para la Secretaría Ejecutiva, y 22 millones más, para la Plataforma Digital Nacional.

Adicionalmente, 155.9 millones de pesos, para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; mil 152.4 millones, para la Auditoría Superior de la Federación, y 137.9 millones extraordinarios, para la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.





