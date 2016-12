Diputados gastaron más de 2 mdp en combustible

Monterrey

El Congreso de Nuevo León tuvo un gasto de más de 2 millones 065 mil 200 pesos en gasolina de enero a noviembre de 2016.

Según reportes de Transparencia del portal www.hcnl.gob. mx, durante los primeros once meses de este año se gastó en combustible un promedio de 188 mil pesos mensuales.

Los datos destacan que durante julio, aunque no había sesiones ordinarias, la administración del Congreso y los legisladores locales tuvieron un gasto en gasolina por 191 mil pesos.

En enero se erogaron 187 mil pesos; en febrero, marzo y mayo, 189 mil pesos; en septiembre, 190 mil pesos; en abril, 188 mil 700 pesos; en agosto, 187 mil 600 pesos; en octubre, 189 mil 900, y en noviembre, 185 mil pesos.

El mes en donde se registraron bajas en las erogaciones de combustible fue en junio de 2016, con 179 mil pesos.

Si bien los ajustes al alza en el precio de la gasolina podrían impactar las operaciones en el Poder Legislativo, Daniel Carrillo Martínez, integrante de la Comisión de Presupuesto, consideró que el Congreso deberá ajustarse a usar el tope en el gasto de gasolina que ya se daba.

En entrevista con MILENIO Monterrey, el legislador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) comentó que lejos de subir los gastos al erario por el combustible, el Poder Legislativo tendrá que ser más eficiente en el uso de la gasolina.

"Nosotros tenemos un techo, y sobre ese techo que tenemos asignado a gasolina no se va a rebasar (el tope en 2016 rondó los 191 mil pesos); tal vez tengamos que consumir menos, pero no gastaremos más. En pesos no gastaremos más; en litros tenemos que reducir la cantidad.

"Recordemos que lo que más absorbe son las mensajerías y las gestiones del Congreso, entonces tendremos que hacer más eficiente la ruta; si había que entregar mensajería en diferentes horarios del día, ahora se tendrán que encontrar varias rutas en una sola salida. Hay que hacer más eficientes las salidas del Congreso", mencionó el diputado albiazul.

En la información obtenida a través de Transparencia, destaca que el proveedor de combustible para personal administrativo y diputados locales en el Poder Legislativo de Nuevo León es la empresa Oxxo Express, SA de CV.