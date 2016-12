Se confrontan PRI, PAN y Morena por alza en violencia

Ciudad de México

PRI, PAN y Morena en la Cámara de Diputados confrontaron posiciones por la crisis de seguridad que atraviesa el país, el vicecoordinador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, culpó a los panistas de frenar la aprobación del Mando Mixto, en tanto el líder blanquiazul, Federico Döring y la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, coincidieron en que el problema no radica en la falta de leyes si no en la deficiencia de la estrategia del gobierno federal y en las malas decisiones económicas “que han recrudecido el encono y generado más violencia”.

En respuesta a la nota publicada por MILENIO sobre que 2016 es el año con más homicidios en lo que va del sexenio, el vicecoordinador de los diputados priistas señaló: “Yo le echo la culpa a los legisladores del PAN que no han querido darle velocidad o tratar de destensar el tramite, la atención de los gobiernos locales en el caso de los policías está atorado. El PAN esperó el resultado de las elecciones y ahora no sé qué estará esperando, pero está viendo cómo acomodar la legislatura a la conveniencia de sus gobernadores y eso no puede ser”, subrayó.

En tanto Döring recalcó que el aumento de homicidios y en general de la violencia en el país se debe al fracaso del gobierno federal en materia económica y de la nula estrategia de seguridad, el panista negó que su bancada esté “atorando” la aprobación del Mando Mixto, aseguró que si la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados no sale es porque “ahora el Gobierno Federal reniega de los ajustes hechos en el Senado. El gobierno no puede imponer un mando único, debe aceptar el mando mixto que contempla la minuta”, aseveró.