Urgen diputados a un drenaje profundo

Ante el exceso de lluvias que inundaron avenidas, calles y generaron daños cuantiosos, el Congreso del Estado se pronunció porque se reconsidere el proyecto de construcción de un drenaje profundo.

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Salinas Garza, comentó que los gobiernos rehúyen a un proyecto de este tipo, porque son obras que no se ven, pero que se necesita y de urgencia.

"Lo que siempre he señalado que se tiene que hacer: drenaje profundo, no invierten en drenaje profundo, en lugar de estar pensando en obras que nunca se concretan, que alguien tome la decisión en el gobierno de invertir en drenaje profundo y salvar vidas, creo que eso es lo más relevante.

"Desafortunadamente como no son obras que se vean, mucha gente rehúye a esto, pero Nuevo León necesita drenaje profundo de urgencia", declaró.

Lo anterior, luego que surgieron, a causa de las lluvias de los últimos días, inundaciones en diversos municipios de la zona metropolitana y que hasta dejaron incomunicados a algunos municipios rurales.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González, comentó que se debe de aplicar un programa permanente de limpieza por parte de la Asociación Metropolitana de Alcaldes (AMA).

"Las lluvias nunca fallan en todo el país, nunca hay un programa permanente de limpieza de drenajes pluviales, de desazolve, de limpieza de basura en los canales y es lo que ha pasado, un pequeño chubasco o lluvias intensas de una sola noche causan un paro en la ciudad, vemos municipios como el caso de Pesquería o en áreas de Apodaca y San Nicolás que fueron inundados de una manera no imaginada por una simple lluvia.

"Faltaría que los alcaldes tomen con más seriedad un programa permanente de limpieza de pluviales y de basura, y sobre todo pedirle a la comunidad y a la gente que no tiren basura en los causes del río o del agua, que la sociedad también aporte porque no podemos echarle toda la culpa al municipio. Hay que tomar cualquier tipo de acción que garantice que con cualquier lluvia no se paralice la ciudad, los alcaldes a través de AMA puedan hacer una propuesta concreta", dijo.