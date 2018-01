PRD y Morena: insuficiente legalizar mota en zonas turísticas

Ciudad de México

Las fracciones del PRD y de Morena en la Cámara de Diputados calificaron de corta e incompleta la propuesta de legalizar la producción, venta y consumo de mariguana en los principales destinos turísticos del país como medida para abatir la inseguridad en dichos lugares.

No obstante, perredistas y lopezobradoristas se declararon dispuestos a discutir el planteamiento del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid.

TE RECOMENDAMOS: Titular de Sectur plantea legalizar mota en zonas turísticas

La lideresa de Morena en el Palacio de San Lázaro, Rocío Nahle subrayó, incluso, que sus correligionarios Vidal Llerenas y Laura Esquivel presentaron ya iniciativas más profundas en la materia, mientras el legislador perredista Rafael Hernández Soriano estimó necesario legalizar la mariguana en todo el territorio nacional y no sólo en ciudades turísticas.

En entrevista, Nahle sostuvo que la propuesta del secretario De la Madrid no resuelve el problema de la inseguridad, pues la solución de fondo no está en legalizar o no la cannabis, sino en generar oportunidades para millones de jóvenes y aumentar el salario, entre otras acciones.

También cuestionó la idea de despenalizar la comercialización y consumo de la mariguana solo en dos o tres entidades federativas.

TE RECOMENDAMOS: Propuesta sobre mariguana es a título personal: De la Madrid

"Tú no puedes decir que una parte de la Constitución la puedes aplicar en un estado y en otro no, así no es; si vamos a hacer cambios constitucionales, sobre todo en materia de salud, es para todo el país", remarcó.

Por separado, el diputado Rafael Hernández Soriano consideró la propuesta de De la Madrid como acertada, pero incompleta.

Coincidió en el enfoque de hacer a un lado la política de criminalización en materia de combate a las drogas para pasar a la de prevención y control del mercado, pero discrepó en limitar la legalización a los destinos turísticos.

"La propuesta del secretario me parece un buen inicio, pero incompleta, y hay que completarla para que sea en todo el país: ¿por qué nada más en los centros o destinos turísticos, si la presencia del crimen organizado está en todo el país, en las 32 entidades de la República?", dijo.





EB