Buscan PRI y PAN incluir plurinominales en 2018

Monterrey

Movimiento Ciudadano acusó al PRI y al PAN de querer incluir a diputados plurinominales al Congreso del Estado en el 2018, esto significa que 16 legisladores serán designados por lista de partido en lugar que por votos, favoreciendo a los partidos mayoritarios.

Samuel García Sepúlveda, coordinador del partido naranja, refirió que los artículos 145 y 263 de la Ley Electoral contemplan permitir que los partidos registren una lista con dos candidatos plurinominales (hombre y mujer), que remplazarán a los diputados que entran por representación proporcional.

Los diputados de representación proporcional son aquellos conocidos como "los mejores perdedores", debido a que tienen derecho a participar en la asignación de diputaciones si su partido fue el ganador de su distrito, aunque ellos como candidatos a legisladores no hayan triunfado.

Por otra parte, los diputados plurinominales son aquellos que se designan por lista de partido y no necesariamente deben de contar con una carrera política o haber ejercido en la función pública, razón por la que fueron señalados por García Sepúlveda como "favores políticos".

"Lo que nos sorprende es que en total albazo PRI y PAN quieren ahora incorporar las figuras plurinominales aquí en el estado de Nuevo León, es decir, el PRI y el PAN pretenden que en el 2018 ya puedan los partidos políticos meter listas de pluris, de favores, cuando es totalmente contrario a lo que desea la ciudadanía.

"Más importante es inconstitucional e ilegal, no puedes en segunda vuelta meter un tema que no se discutió y que no fue parte de la primera vuelta (...) Ahora quieren como a nivel federal que los partidos metan a sus gatos a sus cúpulas a seguir dominando dentro del Congreso del Estado, lo más lamentable es que pensaban que no nos íbamos a dar cuenta", indicó.

García Sepúlveda criticó que los diputados hayan sugerido no leer el dictamen en la Comisión de Legislación el día de mañana, como una supuesta cortesía debido a la extensión del documento, aunque se buscaba ocultar la verdadera intención.

Se incluye en el artículo 263, fracción segunda que las diputaciones de representación proporcional serán subyugadas a la lista de los plurinominales, con lo que prácticamente quedarían eliminados los primeros.

"Llamamos a todos los ciudadanos a que en Nuevo León se pronuncien contra este principio ahora de plurinominales que están de acuerdo el PRI y el PAN en esto, y que hasta ahorita en este dictamen a esta hora nos están circulando para que no nos diéramos cuenta", agregó la diputada de Movimiento Ciudadano, Concepción Landa.

Trascendió que la Comisión de Legislación podría estar revisando el dictamen mañana a las 14:00.