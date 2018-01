Morena urge al PRI dictaminar iniciativas anticorrupción

Ciudad de México

La coordinadora de Morena en la Cámara de Diputado, Rocío Nahle, emplazó al PRI a dictaminar las iniciativas que presentaron legisladores lopezobradoristas para el combate a la corrupción, en lugar de la propuesta para crear la Ley de Extinción de Dominio de su precandidato José Antonio Meade.

Por su parte, la bancada priista negó que sea un plagio y llamó a Morena a sumarse y buscar acuerdos en lugar de pelear paternidades.

En tanto, la fracción del PRD a través de su vicecoordinador, Jesús Zambrano, calificó de simulación y demagogia la propuesta de Meade, advirtió que su fracción no la aprobará, tras señalar que el precandidato "no tiene autoridad política ni moral" para hablar de lucha contra la corrupción, al tiempo que lo llamó a predicar con el ejemplo y urgir a la bancada del tricolor a resolver los juicios de desafuero contra diputados veracruzanos ex colaboradores de Javier Duarte.

En entrevista, Rocío Nahle, líder de la bancada de Morena, señaló: "Vámonos el primero de febrero a comisiones a dictaminar, estoy emplazando al PRI a que dictamine las iniciativas que ya están aquí", subrayó.

Añadió que no es necesario que el PRI presente la propuesta de Meade a través de una iniciativa, pues aseguró que los planeamientos de Morena son más profundos. En este contexto se alegró de que la bancada priista tenga en su agenda el tema anticorrupción pues dijo esto ayudará en que se dictaminen las que ya están en comisiones.

Detalló que Morena, por lo menos, ha presentado siete iniciativas mismas que se encuentran en comisiones, algunas desde 2015, entre ellas la que reforma el artículo 108 y que tiene que ver con la extinción de dominio.

Nahle reiteró que la propuesta de Meade ya fue presentada por Morena y añadió que ya están trabajadas estas iniciativas por lo que urgió al PRI a resolver los temas en comisiones. Este miércoles, la líder parlamentaria acusó a precandidato priista de plagiar la iniciativa que Morena presentó en 2015.

En entrevista, la diputada priista Martha Tamayo señaló que Nahle hace aseveraciones falsas al decir que la propuesta de Meade es un plagio, dijo que lo que hubiera esperado el PRI es que la coordinadora de Morena se alegrara de que coincidan las agendas para sacar el tema más rápido.

Respecto a dictaminar las iniciativas de Morena en lugar de proponer otra, Tamayo aseguró que la propuesta de Meade va más allá de la extinción de dominio, pero dijo, estarían dispuestos a integrar a la propuesta del PRI todos los proyectos que hay en comisiones.

"Esta iniciativa va mucho más allá del financiamiento que los narcos tienen, es una propuesta muy completa lo que queremos es ver si realmente es sincero el partido que representa la diputada Nahle en esa propuesta, pues que se sume a la que está haciendo el abanderado del partido mayoritario para sacarla lo más pronto posible", subrayó la legisladora priista.

Asimismo, el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, calificó de acto desesperado la propuesta del abanderado priista, luego de que dijo, no levanta en las encuestas, añadió que es un acto circense en el contexto de las precampañas presidenciales.

Sobre la posibilidad de que el PRD apoye la iniciativa que se prevé presente el PRI en el próximo periodo que inicia el 1 de febrero, Zambrano aclaró que su bancada tiene sus propias propuestas y advirtió que no la avalará.

Al mismo tiempo llamó a Meade a practicar con el ejemplo y urgir a la fracción priista a resolver los juicios de desafuero de Tarek Abdalá y Alberto Silva, ex colaboradores del gobierno de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, que se encuentran congelados en la Sección Instructora.

"El candidato del partido de la corrupción quiere abanderar lo que son los grandes temas de la lucha contra la corrupción, como diría el chiste, ¡háganme el cabrón favor!

"Nosotros tenemos nuestras propias propuestas y Meade no tiene autoridad política ni moral para hablarnos de lucha contra la corrupción y punto, así que no vamos a pensarle en aprobarle nada que además ni legislador es, así que nosotros tenemos propuestas muy claras que las vamos a revivir ahora en este periodo legislativo que empezará el próximo jueves primero de febrero", subrayó Zambrano.





EB