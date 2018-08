Adín Castillo

Los conflictos que existen entre los partidos políticos por la conformación del Congreso local son una incongruencia, ya que ellos crearon y modificaron la Ley Electoral en la entidad, indicó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

El mandatario estatal opinó acerca de la reconformación que está sucediendo en el Congreso local, luego de las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral (TEE) que fueron confirmadas por la Comisión Estatal Electoral (CEE), que provocaron que la Coalición Juntos Haremos Historia perdiera dos curules, las cuales fueron otorgadas al PRI.

El gobernador consideró "curioso" que hayan sido los mismos diputados quienes modificaron la Ley Electoral, por la que ahora pelean.

"La Ley Electoral es manipulada por los partidos políticos, ellos hicieron la Ley Electoral, fíjate qué curioso, la Ley Electoral es hecha por los diputados, fue modificada por los diputados para tener diputados plurinominales y de representación, y hoy los mismos partidos se están peleando entre ellos, esas son incongruencias", dijo.





Sin embargo, Rodríguez Calderón dijo preferir no entrar a discutir sobre ese tema porque quiere tener una buena relación con la próxima legislatura, aunque sí descargó su crítica contra los partidos políticos.

"Son pleitos de los partidos, siempre generan eso, es una cosa que yo siempre he dicho, el gran cáncer de México se llaman partidos políticos... pero no me voy a meter en ese tema, yo me voy a llevar bien con todos los diputados del Congreso", comentó.

El Tribunal Estatal Electoral ordenó la redistribución de los curules de representación proporcional del Congreso local, lo que provocó que Guadalupe Rodríguez, del PT, y Juan Carlos Segovia, de Morena, ambos parte de la Coalición Juntos Haremos Historia, perdieran sus lugares en la próxima legislatura.

Estos lugares fueron ocupados por Álvaro Ibarra y Lorena de la Garza, del PRI, aunque los partidos afectados adelantaron que impugnarán esta decisión, la cual ya ha sido ratificada por la Comisión Estatal Electoral.



