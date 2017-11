Diputados difieren sobre lineamientos de independientes

Monterrey

Luego que la Comisión Estatal Electoral (CEE) permitiera en sus lineamientos para candidatos independientes recolectar firmas en papel en 25 municipios, los legisladores locales mostraron opiniones encontradas en el tema.

Mientras que el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Marco González comentó que es positiva la medida que tomó la CEE; el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Samuel García, consideró que se pudiera incurrir en una inequidad, si en algunos municipios se acepta esta disposición y en otros no, y que además el organismo electoral deberá tener un estudio objetivo, en relación a la mala calidad de la de red o señal o de internet en las zonas donde permitirán firmas en papel.

“Lo vemos positivo, dado que no hay conectividad en varios de esos municipios, de por sí la aplicación no funciona óptimamente en el área metropolitana de Monterrey, en los municipios rurales se va a batallar mucho, qué bueno que nada más son 25 y no todo el estado y que es para los futuros candidatos independientes a las alcaldías.

“Hay que nada más estar viendo sobre todo que no vaya a suceder que estén inventando firmas falsas y que estén jugando en el entendido de recabar una copia de la credencial de elector sin el consentimiento de la persona, espero que no hagan eso. Demasiada lupa (hay que ponerles) porque se presta a juegos perversos”, dijo.

MILENIO Monterrey publicó que la CEE) aprobó por unanimidad los lineamientos que deberán regir las candidaturas independientes para el proceso electoral del 2018, para quienes aspiren a una alcaldía o diputación local.